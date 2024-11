Matthijs Blancke (SV Moorsele – 2B) denkt nog lang niet aan stoppen

SV Moorsele was de beste van de klas in de eerste periode. Maar sindsdien, met amper 5 op 9, gaat het een stuk minder goed met de rood-witten. Vorige speeldag kon de ploeg van T1 Kevin Vandecasteele opnieuw wat vertrouwen tanken door met 1-3 te gaan winnen op Geluwe. “Een zege die bijzonder welkom was”, lacht Matthijs Blancke. “Nadat we met de eerste periodetitel een eerste trofee mochten vieren, ging het daarna wat moeilijker. Vraag me niet naar de reden. Op het veld waren het nog steeds dezelfde namen en gebrek aan inzet kon niemand ons verwijten. Mogelijk was het de decompressie die ons parten speelde. Gelukkig konden we op Geluwe weer aanknopen met de zege. Komende zondag aan huis tegen Nieuwkerke moeten we de ingeslagen weg blijven bewandelen.”

ambitie en structuur

Matthijs Blancke is aan zijn eerste seizoen bezig bij Moorsele, en kan op een geslaagde voetbalcarrière terugblikken. De 37-jarige Wevelgemnaar speelde ooit bij Poperinge, Westhoek en Torhout. Bij Boezinge zou hij zelfs acht seizoenen blijven. Ook bij Winkel Sport zou hij zijn kans wagen. “Maar dat werd geen succes”, voegt Matthijs Blanke er meteen aan toe. “Ik zou er ook maar één seizoen blijven. Omdat ik het voor dit seizoen niet eens geraakte bij Boezinge, heb ik voor Moorsele gekozen. Een goede keuze. Moorsele is een ambitieuze en goed gestructureerde club dat bovenaan meedraait in tweede provinciale. Met het aanwezig potentieel moeten we bekwaam zijn om een hoofdrol te vertolken. In de herfst van mijn loopbaan zou ik graag nog eens een prijs pakken. Het is tenslotte al een tijd geleden dat ik nog eens een feestje mocht bouwen. Hoelang ik nog denk door te gaan? Ik voel me nog steeds goed in mijn vel en heb nog nergens last van. Ik bleef gelukkig ook gespaard van ernstige blessures en geniet nog altijd met volle teugen van het leuk spelletje dat voetbal is. Ik plak er geen datum op. Zodra ik voel dat de benen niet meer meewillen, zet ik er een punt achter”, besluit Blancke. (AV)

Zondag 1 december om 15 uur: SV Moorsele SK Nieuwkerke.