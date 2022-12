Kurt Bataille (trainer KSV Bredene – 2B): “Keihard blijven werken om ons doel te bereiken: de promotie”

Het heeft een aantal weken geduurd, maar na dertien wedstijden kan gesteld worden dat KSV Bredene zijn favorietenrol voor de titel aan het waarmaken is. Met 42 gescoorde doelpunten heeft de kustploeg de beste aanval en alleen leider Ardooie heeft, met elf tegendoelpunten, één treffer minder geïncasseerd.

Na een aarzelende start is KSVB al opgeklommen naar de tweede plaats. Zondag staat een serieuze test op het programma tegen de nummer drie in de ranking, Jong Male. “Ook Kanegem was er vorige zaterdag op gebrand om ons puntenverlies te bezorgen, maar net als tegen SK Snaaskerke, werden de kansen goed afgewerkt”, reageert Kurt Bataille, de trainer van KSV Bredene.

“We hebben een homogene spelersgroep van nieuwe spelers. Het heeft een tijdje geduurd voor ze op elkaar in gespeeld waren. Nu verloopt alles vlot en positief is dat de kansen verzilverd worden. We kijken nu met veel ambitie uit naar de volgende opdracht, een thuiswedstrijd tegen een degelijke tegenstander, die maar één punt minder telt, Jong Male.”

“We hebben onszelf in een favorietenrol gepresenteerd bij het begin van de competitie. Het gevolg is dat elke tegenstander dubbel gemotiveerd aan de aftrap verschijnt. We blijven rustig en werken keihard om ons doel te bereiken: de promotie en vier jonge talenten uit eigen jeugd klaarstomen voor volgend seizoen, hopelijk in eerste provinciale!”

(FRO)