KSV De Ruiter (2B) wil snel weg van laatste plaats

Tweedeprovincialer KSV De Ruiter is de jaarwisseling doorgekomen met de rode lantaarn. Dat betekent dat de komende weken cruciaal zijn voor het behoud. Dat beseft ook de 25-jarige Guanitto Werbrouck.

“Eigenlijk had elke voetballiefhebber wel verwacht dat KSV De Ruiter een moeilijk seizoen zou kennen door twee opeenvolgende promoties en het feit dat niet echt zwaar versterkt werd”, steekt Guanitto Werbrouck (25) van wal. “Daarbovenop komt nog dat het geluk achterwege blijft als je achterin staat, maar dan nog is de sfeer nog steeds uitermate en heeft iedereen nog zin om in de komende weken te vechten voor het behoud.”

Een belangrijke wedstrijd in dat opzicht is nu zondag al met de komst van het voorlaatst geklasseerde RC Waregem B. “In de heenwedstrijd zijn we blijven steken op een gelijkspel (1-1), maar hadden het gevoel dat we op alle vlakken beter waren. Zij moeten het vooral hebben van hun jeugdig enthousiasme, terwijl wij toch wel kwalitatiever zijn. Als we nog willen verder strijden om het behoud moeten we de komende weken geregeld punten pakken.”

Jaartje extra

De Roeselarenaar besliste ondertussen al over zijn sportieve toekomst. “Deze week starten de besprekingen tussen de sportieve cel en de huidige spelerskern volop, maar ik mocht al passeren. Er was belangstelling van Dosko Beveren, maar toch heb ik beslist om er hier nog een jaartje extra bij te doen. De reden is dat ik het huis hier wel al gewoon ben na 5 jaar en dat ik hier toch meer speelzekerheid heb.”

“Zelfs bij een degradatie blijf ik hier sowieso, maar natuurlijk zou ik liever verder in tweede uitkomen. Er is immers qua niveau een heel groot verschil met derde. Nu kan je al eens het verschil maken met je voetballende kwaliteiten, in derde is de duelkracht veel belangrijker”, besluit de orderpicker uit Beveren-Roeselare het gesprek. (SBR)

Zondag 19 januari om 14.30 uur: KSV De Ruiter – KRC Waregem B.