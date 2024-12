KSV De Ruiter (2B) gelooft nog in behoud

Het gaat voorlopig niet goed met de Roeselaarse wijkploeg KSV De Ruiter. De promovendus staat na 14 speeldagen gedeeld laatste in tweede provinciale B met tien punten. Ook de 24-jarige Sven Coucke had deze plek net voor het draaien niet verwacht.

“Voor het seizoen hadden velen ons wel een moeilijk seizoen voorspeld, maar als spelersgroep kan je nooit dergelijke ambitie hebben, anders stop je er beter mee”, steekt Sven Coucke van wal. “We zijn nu inderdaad bijna halfweg het seizoen en staan laatste, maar toch is de moed nog niet weg om in de terugronde een ommekeer te forceren. We spelen immers zeker geen slecht niveau, maar kennen veel te veel tegenslag. Dat zorgt ervoor dat je te karig beloond wordt met punten. Aan ons nu om het geluk aan onze zijde te krijgen, dan is er nog veel mogelijk.”

Ook vorig weekend was het weer net niet in Lendelede? “We verloren er inderdaad met 4-2, maar waren er zeker niet de mindere in een trouwens harde, maar heel faire match. Ook wij hadden zelfs kansen op een overwinning, maar op het einde volgde het deksel op de neus. Alweer!”

Lastige wedstrijd

Misschien lukt het zondag wel tegen middenmoter KEVC Beselare, geen onbekende trouwens. “De reeks is voor ons inderdaad nieuw, maar onze volgende tegenstander kennen we wel. Zij promoveerden net als wij ook uit derde. Kansloos zijn we zeker niet, we willen trouwens als spelersgroep nog voor de winterstop antwoorden op de huidige situatie, maar beseffen dat het een lastige wedstrijd wordt.”

De Roeselaarse advocaat-stagiair laat nog niet in zijn toekomstplannen kijken. “De gesprekken met de huidige spelersgroep zijn inderdaad opgestart. Ik zal eerst eens goed nadenken wat ik wil vooraleer een krabbel te zetten. Het is nu nog vroeg om te beslissen over volgend seizoen”, besluit Sven Coucke. (SBR)

Zondag 8 december om 14.30 uur: KSV De Ruiter – KEVC Beselare.