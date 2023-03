KSV Bredene (2B) op weg naar de titel: “Dit team kan zeker mee in eerste provinciale”

KSV Bredene heeft zondag een serieuze stap gezet naar de titel in tweede B en de promotie naar eerste provinciale. Op eigen veld werd vlot met 3-0 gewonnen van eerste achtervolger Ardooie. Het verschil bedraagt nu, met nog acht wedstrijden voor de boeg, zeven punten op Ardooie en Jong Male. De buit is bijna binnen.

In de eerste helft hielden de bezoekers van Ardooie een half uur gelijke tred met de thuisploeg. In de tweede helft ging de kustploeg op haar elan door. Ardooie was op verdedigen aangewezen. Op het uur strafte goalgetter Dieter Wittesaele een slecht uitverdedigen van de bezoekers af met een lage schuiver, 1-0, en in het tweede kwartier scoorde hij zijn 22ste doelpunt in 22 matchen, 2-0. Nog voor het laatste kwartier inging, kopte Niels Bataille de derde treffer binnen. De wedstrijd was gespeeld.

“Het heeft een half uurtje geduurd voor we de nodige ruimte vonden en kansen konden creëren. Na de rust zijn we er vlot overgegaan”, zegt KSVB-verdediger Arno Lycke, zoon van ex-KVO-keeper Christophe Lycke.

“De weg naar de titel ligt nu wijd open. Er volgen nu wel nog drie gevaarlijke matchen: tegen VV Koekelare, WS Houthulst en de derby tegen SK Snaaskerke. Als we daarin geen averij oplopen, is de titel binnen en speelt KSV Bredene volgend seizoen in eerste provinciale – we hebben alles in eigen handen. Ik ben ervan overtuigd dat Bredene zeker zal meedraaien op het hoogste provinciaal niveau, met ploegen die zakken uit hogere afdeling en ambitieuze ploegen die erbij komen.”

“Dat zal wel zonder mij zijn. Ik ben 28, heb een interessante job als digital manager bij de Pro League, en wil wat dichter bij huis spelen”, zegt de ex-Oostendenaar, die nu in Aalter woont en volgend seizoen voor Jong Male kiest. “Ik heb me dit seizoen goed geamuseerd, in een sterke spelersgroep, en ik kreeg de mogelijkheid om bij te tekenen. Maar mijn beslissing is al genomen. Bij Male zal ik met Cédric Vanhee, Jari Belpaire en Maxime Brunet enkele ex-ploegmaten terugvinden. Dat wordt zeker leuk.”

Op volle toeren

Voorzitter Greg Salhi blijft, zoals het een voorzitter past, nog wat voorzichtig: “Elke week spelen we tegen een super gemotiveerde tegenstander. Hopelijk kunnen de jongens hun reeks van 33 op 33 verderzetten en mogen we de promotie vieren.”

“KSV Bredene draait op volle toeren, met 34 ploegen. We beschikken over twee kunstgrasvelden en kijken uit naar de bouw van een nieuwe, grotere kantine. De gemeente bouwt een nieuw zwembad. Onze accommodaties zitten op hun limiet. We proberen ons te beredderen met hetzelfde budget. De hele ploeg blijft en krijgt versterking van jong talent. Met wat geduld komt alles, zowel sportief, financieel en organisatorisch, wel in orde!”