KSK Beveren-Leie wil revanche tegen Racing Waregem B

KSK Beveren-Leie heeft het vooral buitenshuis moeilijk. Enkele weken geleden verloor Beveren-Leie de derby op de Rassing met het kleinste verschil. Zondag wil het orde op zaken stellen en staat het tegenover Racing Waregem B.

KSK Beveren-Leie heeft met de broers Defoor en Dujardin, Gilles Degreve, Thibault Coeman, Yani Desmet en trainer Drazan Kukuric heel wat ex-Racingers in de rangen, en die willen de drie punten maar al te graag thuis houden.

Moeite buitenshuis

Yani Desmet kwam in het tussenseizoen over van Racing Waregem. “De laatste twee seizoenen kreeg ik weinig speelminuten en toen ik bij het begin van vorig seizoen nogal veel op de bank moest starten, besliste ik om te vertrekken”, blikt Yani Desmet terug. “Ik koos voor Beveren-Leie en heb me die keuze nog niet beklaagd. Ik kwam in een toffe bende terecht en speelde al elke match. Het draait ook goed, hoewel iedereen toch wat meer punten verwacht had. We konden geen constante in onze prestaties leggen en vooral op verplaatsing lukte het niet zo goed. Toeval of niet, maar buitenshuis namen we het meestal op tegen ploegen die boven ons geklasseerd stonden. Met Comines klopten we nu wel een ploeg die derde stond en op Zonnebeke wonnen we zelfs met 3-5. Een zes op zes betekent een ideale aanloop naar de derby tegen Racing Waregem. Door de footlunch zal er veel volk zijn en hebben we iets recht te zetten. Op Waregem speelden we immers onze zwakste match van het seizoen. De inzet typisch aan een derby ontbrak en alles wat fout kon lopen, liep ook fout”, blikt Yanis terug.

negen op negen

“Iedereen, in de eerste plaats de ex-Racingers, zijn er dus op gebrand om de drie punten te pakken en zo met een negen op negen voor een mooie afsluiter te zorgen. Daarmee zouden we ook aansluiten bij het koppeloton en na Nieuwjaar moeten we kunnen doorzetten. De reeks mag dan sterker zijn dan vorig jaar, Beveren-Leie dat toen op de tweede plaats eindigde moet zeker met deze kern in de top vijf kunnen eindigen en een eindrondeticket pakken”, besloot Yani Desmet, die zijn overeenkomst al verlengde. (IVD)