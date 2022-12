KFC Lichtervelde heeft nieuwe trainer voor volgend seizoen beet

Vorige zondag nam T1 Renzy Callewaert met onmiddellijke ingang afscheid van KFC Lichtervelde. Hij nam daarbij het bestuur in snelheid.

Het lopende seizoen wordt afgewerkt met Lorenzo Seys (nu T2) als T1. Voor volgend seizoen is een nieuwe trainer aangetrokken. Dat is Danny Couvreur.

“Couvreur is nu nog T1 van VK Dudzele maar had daar al aangegeven dat het zijn laatste seizoen was”, laat de club weten. “Danny Couvreur is zelf Lichterveldenaar en kent het reilen en zeilen van de club al heel lang. Hij heeft een lange staat van dienst als trainer. Hij past dan ook volledig in de ambitie van het bestuur van KFC Lichtervelde om de clubkleuren in en buiten Lichtervelde uitstraling te geven.”