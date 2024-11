KEVC Beselare strijdt mee voor top vijf in tweede provinciale B

KEVC Beselare kon afgelopen weekend de drie punten thuis houden na een 3-1-overwinning tegen KSK Beveren-Leie. De Beselarenaars staan zo na dertien speeldagen op de zesde plaats in tweede provinciale B.

“Een verdiende overwinning”, blikt Laurent Vandamme terug op de thuisoverwinning tegen KSK Beveren-Leie. “We kwamen snel op achterstand, maar konden het nog voor de rust rechtzetten.”

Beselare, dat nu twee overwinningen op rij kon boeken, komt op een zesde plaats in de rangschikking, met slechts vier punten minder dan de leider. “We hadden aan het begin van het seizoen de ambitie om een rustig seizoen te kunnen spelen en daar zijn we momenteel in aan het slagen. Het zal kwestie zijn om dezelfde focus te blijven houden in de terugronde.”

Voor de jaarwisseling moet rood-geel nog op bezoek bij KVK Avelgem en KSV De Ruiter en speelt het nog thuis tegen KSK Vlamertinge.

Moeilijk inschatten

“Ik ken heel weinig ploegen uit de reeks. Dus het is ook moeilijk om ze in te schatten. Ik denk dat het sowieso een reeks is waar we van iedereen kunnen winnen, maar waar we ook tegen mindere tegenstanders punten kunnen laten liggen. We moeten dus elke week op ons hoede zijn”, gaat Vandamme verder. Volgens de dertigjarige Ieperling is het succes van de club ook te wijten aan de aanpak van trainer Thierry Lemaire. “Hij steekt veel moeite in zijn trainingen en hij probeert iedereen echt iets bij te brengen. Iedereen staat achter de trainer en alle neuzen wijzen in dezelfde richting. Ook dat is één van de redenen waarom het voorlopig goed loopt.”

Persoonlijk kijkt Laurent terug op een al bij al ontgoochelend seizoen. “Het seizoen startte voor mij heel goed met twee doelpunten tegen Geluwe. Maar in die eerste wedstrijd speelde ik al met last aan mijn voet. Die pijn is al het hele seizoen aanwezig. Ik heb al drie injecties met cortisone achter de rug, maar het lijkt momenteel niet echt te helpen. Ik heb wel momenten waarop het beter voelt, maar ik haal niet het niveau dat ik zou willen halen. Bepaalde dokters hebben mij al aangeraden om te stoppen met voetballen, maar ik kan het momenteel nog niet loslaten.”

“Beselare heeft ook een inspanning gedaan om mij te halen, dus wil ik ze ook heel graag iets teruggeven”, besluit de leerkracht in het buiten gewoon onderwijs De Ast. (BP)