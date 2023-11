Joren Colpaert: “Resultaten vallen momenteel wat tegen bij KFC Poperinge”

KFC Poperinge A was de laatste weken na de overwinning tegen Jespo Komen-Waasten en het gelijkspel op het veld van SC Zonnebeke goed op dreef in tweede provinciale B. Vorig weekend moesten ze in eigen huis echter hun meerdere erkennen in KSV Moorsele. Zondag staat een verraderlijke verplaatsing naar KFC Lendelede op het programma van de rood-gelen.

“Het loopt nog niet echt schitterend”, opent Joren Colpaert (23), die ondertussen al vier jaar aan de slag is bij KFC Poperinge. “We verdienden in sommige wedstrijden meer dan we kregen, maar je kan er niet naast kijken dat we een scorende spits missen. We creëren voldoende kansen, maar de afwerking laat soms te wensen over. Defensief staat alles op punt, maar als je weinig scoort, is één tegendoelpunt soms voldoende om het onderspit te delven.”

In het tussenseizoen verlieten nogal wat talentvolle en ervaren spelers de club, waardoor het bestuur bewust, maar ook enigszins noodgedwongen, voor een versnelde integratie van talentvolle spelers uit de jeugdopleiding kiest. “Ik kan me volledig vinden in de visie van het clubbestuur”, gaat de linksachter verder. “De jonge spelers brengen duidelijk iets bij aan de groep, maar ik vind het belangrijk dat er ook nog voldoende ervaren jongens overblijven als ruggengraat van het team. Olivier Sohier, Jelle Houwen en de broers Maerten zijn in deze optiek heel belangrijk voor de ploeg.”

In de basis dit seizoen

“Persoonlijk ben ik tevreden over mijn prestaties. Ik heb even getwijfeld om naar een andere ploeg in de regio te verhuizen. Ik kreeg vorig jaar weinig speelkansen, maar dit jaar sta ik zo goed als altijd in de basis. Het is een leuke groep en ik woon in Reningelst. Ik zie geen enkele reden waarom ik hier niet zou blijven. Het is alleen jammer dat de resultaten momenteel wat tegenvallen.”

Voor aanvang van het seizoen rekende voorzitter Kristof Lobeau op een rustig seizoen, maar momenteel is de kloof met de staartploegen niet bijzonder groot. “We moeten dringend wat meer continuïteit in onze prestaties leggen en zo snel mogelijk eens een reeksje neerzetten. Hopelijk kunnen we zaterdag iets rapen in Lendelede. Dat zou al een goed begin zijn van zo’n reeksje”, besluit Joren Colpaert.