Jean-Marie supportert al 32 jaar voor FC Aalbeke

Wie FC Aalbeke (2de provinciale B) zegt, zegt Jean-Marie Lepoutre. De 64-jarige Rollegemnaar is al 32 jaar de trouwste supporter van de Blauwe Uilen en bovenal door jan en alleman graag gezien. Iedere dag is hij op het Garenwinderstadion te vinden. Ook als de resultaten tegenvallen, blijft Jean-Marie Lepoutre trouw op post. Maar op dat vlak hebben ze bij Aalbeke de jongste seizoenen geen reden tot klagen meer.

Honkvaste supporters en medewerkers. Ze lopen niet dik meer. Bij FC Aalbeke is Jean-Marie Lepoutre een van de uitzonderingen op de regel. “Hoe ik bij Aalbeke terechtkwam?” herhaalt Jean-Marie de vraag. “Lang geleden (in 1996, fvm) besloten FC Aalbeke en de ploeg uit mijn gemeente Sporting Rollegem te fusioneren. Met FC VAR werd een nieuwe club boven de doopvont gehouden. Meegetroond door toenmalige afgevaardigde Victor Noppe had ik meteen de smaak te pakken. Toen de verhoopte resultaten tegenvielen, besloot Aalbeke op eigen benen verder te doen. Ondertussen had ik mijn hart verloren aan Aalbeke en het voetbal en bleef ik verder supporteren voor de blauwhemden. Voor voetbal heb ik trouwens altijd een boontje gehad. Voorheen, door mijn oom en tante, had ik mijn hart verloren aan Zwevegem Sport. Maar met Aalbeke heb ik het getroffen. Van bestuur en spelers word ik op handen gedragen. Dat er veel Franstalige spelers bij de club zijn aangesloten? Geen enkel probleem. Dan haal ik mijn beste Frans boven.” (lacht)

Leven in de brouwerij

FC Aalbeke verbleef meerdere jaren anoniem in de laagste provinciale reeks. Dat de Blauwe Uilen de jongste seizoenen de schijnwerpers op zich gericht krijgen, ervaart Jean-Marie Lepoutre als een godsgeschenk. “De jongste jaren zijn we gegroeid. En nog geen klein beetje. Daar heeft onze manager Gaël Agneray een groot aandeel in. Dat is nogal een keirel. Hij brengt met zijn vele initiatieven leven in de brouwerij. En we zitten heel zeker nog niet aan ons plafond. Een half seizoen nadat we vorig seizoen een titel mochten vieren, spelen we ook in tweede provinciale de eerste viool”, besluit een zelfzekere Jean-Marie Lepoutre. (AVW)