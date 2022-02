Guillaume Durnez en KSK Vlamertinge A (2B) gaan voor vijf zeges op rij: “Voor ons is de eindronde geen doel op zich”

Met vier overwinningen op een rij hebben de jongens van SK Vlamertinge A zich stevig in de linkerkolom van de rangschikking genesteld. Komend weekend wacht een nieuwe thuiswedstrijd tegen Westrozebeke waarin ze kunnen bewijzen dat ze inderdaad tot de betere ploegen van de reeks behoren.

“De overwinning tegen Nieuwkerke was belangrijk voor onze coach”, opent Guillaume Durnez (26). “We waren erop gebrand om deze partij te winnen. Een soort geschenk van de groep voor onze trainer. Ik ben blij dat het gelukt is. In eigen huis op ons kunstgrasveld kunnen we altijd iets meer en dat is vorig weekend alweer gebleken. We hebben nu 36 punten en kunnen gerust stellen dat we gered zijn. We kunnen alle resterende wedstrijden rustig afwerken en dat is een groot voordeel.”

“Een ticket voor de eindronde bemachtigen is niet onmiddellijk ons doel”, vervolgt Durnez. “We hebben immers niet de ambitie om te promoveren. Iedereen weet dat het ons doel is om een stevige middenmoter te zijn in tweede provinciale. Uiteraard willen we dit seizoen nog zoveel mogelijk wedstrijden winnen. De sfeer binnen de groep is heel goed. We zijn een hecht team geworden. Het is normaal dat het even duurt voor een groep nieuwe spelers ingepast geraakt. Dat is ondertussen gebeurd en nu strijden en vechten we voor elkaar.”

Taaie ploeg

Door de verlengde winterstop moeten binnenkort nog een groot aantal wedstrijden in een korte periode afgewerkt worden. Alle vrije weekends vallen weg, maar dat vindt de kapitein van de roodwitten geen probleem. “Onze coach zal hier zeker rekening mee houden en de trainingsarbeid wat aanpassen. Er staan nog enkele mooie wedstrijden op het programma. Zondag komt Westrozebeke op bezoek en dat wordt geen gemakkelijke klus. Het is een taaie ploeg die nooit afgeeft. Op ons eigen veld moet het lukken om de drie punten thuis te houden, maar we mogen hen zeker niet onderschatten. Uiteraard kijkt iedereen ook uit naar de partij tegen Poperinge. Dat is voor velen de match van het jaar”, besluit Guillaume Durnez. (PDC)

Zondag 27 februari om 15 uur: SK Vlamertinge A – SK Westrozebeke.