Gilles Hamers (SK Nieuwkerke – 2B) tegen ploeg van buurman Patrick Van Hoof: “We praten niet altijd over voetbal”

SK Nieuwkerke speelt dit weekend op Vlamertinge en ontmoet er met Patrick Van Hoof zijn voormalige trainer. Speler Gilles Hamers ziet er zijn buurman. “Ik weet ook niet hoe Vlamertinge de wedstrijd zal aanvatten.”

Het was Patrick Van Hoof die zijn buurjongen naar SK Nieuwkerke haalde. “Hij had me aan het werk gezien bij Wevelgem, de gemeente waar we wonen, en toen ik aan het klagen was over een gebrek aan speelminuten bezorgde hij mij een overeenkomst bij SK Nieuwkerke.”

Gilles heeft onder Patrick Van Hoof bij SK Nieuwkerke een vaste plaats in de kern bekomen. “Dat staat zeker los van het feit dat we als buren ook goede vrienden zijn. Zo zijn we maar zelden samen naar de training of wedstrijd gereden. Ook nu hebben we mekaar nog maar weinig gesproken over de wedstrijd van zondag.”

Troosteloos gelijkspel

Gilles hoopt wel op een overwinning, niet alleen om het troosteloze gelijkspel uit de heenronde te vergeten, maar ook om de goede prestaties van dit nieuwe kalenderjaar te bestendigen. “We scoorden uit de voorbije drie wedstrijden liefst negen keer en verloren nog niet. We moeten dus ook op Vlamertinge voluit gaan voor de overwinning.”

Ondertussen heeft Gilles Hamers een nieuwe overeenkomst getekend bij SK Nieuwkerke. “Ik ben 22 en voel me hier goed. Ik miste de voorbije jaren weinig speelminuten en denk dus dat ik wel iets beteken voor de ploeg. Indien de kans zich voordoet om eens een reeks hoger te spelen, zal ik die zeker grijpen. Maar laat ons eerst maar sterk presteren op Vlamertinge. Kunnen we daar met de volle buit vertrekken, dan moet ons dit sterken om de komende wedstrijden voluit te gaan voor een plaats in de linkerkolom.” (MDN)

Zondag 20 februari om 15 uur: KSK Vlamertinge A – SK Nieuwkerke.