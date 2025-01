Gilles Hamers gaat voor titel met RC Bissegem

RC Bissegem maakte vorige speeldag brandhout van Geluwe, won met afgetekende 6-0-cijfers. Komende speeldag wacht de jongens van T1 Pascal De Vreese een gevaarlijke verplaatsing naar het Beveren-Leie van Drazen Kukuric.

Zeventien wedstrijden zijn gespeeld en RC Bissegem staat trots en terecht op de eerste plaats. SV Moorsele volgt op twee punten. Aalbeke, dat zijn tweede nederlaag op rij slikte, kijkt tegen een achterstand van zes punten aan. Het ziet er dus naar uit dat de strijd om de titel tussen deze drie ploegen gestreden zal worden. Vorige vrijdag, op de bijeenkomst van de tweedeprovincialers in de kantine van Moorsele, kwamen 13 ploegen opdagen. Op de vraag wie met de titel gaat lopen, hielden zeven ploegen het bij Bissegem.

“Geestig om te horen, maar daar kopen wij niets mee”, wil Gilles Hamers het vel van de beer niet verkopen voor hij geschoten is.

Eerste titel

“Het klopt dat we goed bezig zijn. En ik heb de indruk dat we nog aan het groeien zijn. Aalbeke moet momenteel de rol wat lossen. Maar ik zou ze zeker nog niet afschrijven. En Moorsele al zeker niet. Het verschil bedraagt slechts twee punten. Een peulschil. Ook Avelgem is een goede ploeg, maar die ligt al zeven punten achter. Voor hen wordt het moeilijk om iedereen nog voorbij te steken.”

Gilles Hamers mocht nog nooit de zoete smaak van een titel proeven. “Een promotie via de einderonde is ook niet mis, maar een titel is toch de max”, kijkt de 25-jarige Kuurnenaar er reikhalzend naar uit. “Een titel vieren, dat is toch de droom van iedere speler. En bij ons zit het momenteel goed in elkaar. We hebben een toffe bende en de sfeer is uitstekend. Komt daarbij dat onze trainer Pascal De Vreese bijzonder ambitieus is en iedereen bij de les houdt. Na de geboorte van mijn nu zeven weken oude zoontje Léon zou een titel mijn jaar helemaal compleet maken. Maar zover is het nog lang niet.”

“Voorlopig moeten we voort blijven werken en vooral ervoor zorgen dat we ons niet laten vangen door de vele lofbetuigingen van de tegenstanders. Want hoe dichter we het einde naderen, hoe meer de stress zal toenemen. Tenslotte wil iedereen de scalp van de leiders. Te beginnen zondag op Beveren-Leie. Wees er maar zeker van dat we stevig weerwerk mogen verwachten”, besluit Gilles Hamers. (AV)

Zondag 26 januari om 15 uur: SK Beveren-Leie-RC Bissegem.