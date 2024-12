FC Aalbeke (2B) staat voor de topper op grote rivaal Moorsele

Moorsele en Aalbeke amuseren zich momenteel geweldig in tweede provinciale, en spelen er zelfs een hoofdrol. Moorsele pakte de eerste periodetitel, maar werd ondertussen over het hoofd gesprongen door Aalbeke. Zondag op het veld van Moorsele staan beide ploegen tegenover elkaar.

FC Aalbeke won zaterdag niet zonder moeite met 4-3 van VK Avelgem. “Een knotsgekke wedstrijd”, noemt T1 Cecric Renard het. “Door het winderige weer was er van mooi voetbal geen sprake. Via een doelpunt van Aymeric Cottenceau, die lange tijd gekwetst buiten strijd was, kwamen we al vroeg op voorsprong. Maar aan de rust keken we tegen een 1-2-achterstand aan. Na de pauze namen we met twee treffers van Edgar Dehaene het initiatief over, en kwamen we niet meer in de problemen”, blikt de coach terug.

Titel of promotie

Zaterdag wacht Aalbeke de korte verplaatsing naar concurrent Moorsele. “Uiteraard hoop ik dat we drie punten rijker worden. In ieder geval, het wordt een spannende match.” Het gaat vlug bij FC Aalbeke. Nog niet zolang geleden waren de Blauwe Uilen een bescheiden meeloper in vierde provinciale, nu doen ze mee om een promotie naar eerste. “Natuurlijk zouden we niet neen zeggen tegen de titel of promotie”, zegt Cedric Renard. “Maar zover zijn we nog niet. De competitie is pas halfweg, er kan nog veel gebeuren. Anderzijds, we overtreffen de stoutste verwachtingen. Ondanks dat we reeds meer dan ons deel van de pech kregen, draaien we goed mee bovenaan. Dat ik ondertussen al bijtekende voor een derde seizoen Aalbeke? Ik heb inderdaad mijn woord gegeven. Weliswaar op voorwaarde dat ik ook volgend seizoen over een competitieve ploeg beschik. In alle bescheidenheid mag ik stellen dat wij over de beste ploeg van de reeks beschikken. Mochten we promoveren, dan is het niet met de bedoeling om het lelijke eendje te worden in eerste provinciale”, besluit Renard. (AV)

Zondag 15 december om 15 uur: SV Moorsele FC Aalbeke.