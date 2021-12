Ex-Cerclespeler Vusumuzi Nyoni voelt zich thuis bij KFC Poperinge “Ik wil heel graag eindronde spelen”

Dit seizoen heeft FC Poperinge A een voormalige speler uit eerste klasse in de rangen. Vusumuzi Nyoni maakte enkele seizoenen het mooie weer bij Cercle Brugge en Beerschot en is dit seizoen een van de smaakmakers bij de club uit de Hoppestad.

Toen het bestuur van KFC Poperinge in het tussenseizoen Vusumuzi Nyoni kon overhalen om voor de rood-gelen te spelen, trokken heel wat buitenstaanders grote ogen van verbazing. Er rezen ook heel wat vragen, want zou een speler van die leeftijd nog voldoende fit zijn om in tweede provinciale zijn mannetje te staan?

Gewezen profvoetballer

Enkele maanden later is het duidelijk dat de critici ongelijk hadden. De gewezen profvoetballer uit Zimbabwe behoort regelmatig tot de betere spelers van het elftal. Bovendien scoort hij heel vaak de beslissende doelpunten.

“Ik koos met KFC Poperinge voor een ambitieuze club”, opent de goedlachse middenvelder het gesprek. “Ik ben heel blij met mijn keuze, want ik voelde me hier onmiddellijk thuis. Ik ben hier graag en amuseer me op het veld.”

Al tien doelpunten

Als middenvelder scoorde Nyoni ondertussen al tien doelpunten voor zijn team. “Ik scoor vaak omdat ik een ervaren speler ben die weet waar hij moet lopen. Dat is heel belangrijk op mijn leeftijd. Ik voel me fysiek heel goed, maar ik doseer mijn inspanningen, zodat ik alert voor het doel verschijn. Scoren is een beetje ons probleem en dan is het belangrijk dat ik af en toe een doelpuntje meepik.”

“Ik ben naar Poperinge gekomen om jonge spelers te helpen en te begeleiden. In de provinciale reeksen lopen heel veel talentvolle jongens rond die jammer genoeg niet altijd voldoende ambitie hebben. Door mijn voorbeeld wil ik hen helpen om door te zetten.”

Het is belangrijk dat jonge spelers beseffen dat ze moeten volharden om hun voetbaldroom te verwezenlijken

Toen Nyoni uit Zimbabwe naar België kwam, moest hij ook hard werken om zich te bewijzen. “Het is belangrijk dat jonge spelers beseffen dat ze moeten volharden om hun voetbaldroom te verwezenlijken. Daarom heb ik in Zimbabwe de Vusuyoni Foundation opgericht om ook daar jonge spelers te begeleiden.”

Nyoni moet niet lang nadenken om zijn mooiste voetbalherinneringen boven te halen. “Spelen in de Europa League en de bekerfinale met Cercle Brugge zijn onvergetelijke herinneringen. Ook bij Beerschot heb ik mooie jaren beleefd, maar Cercle blijft voor altijd de club van mijn hart. Ik ga nog heel vaak kijken als de groen-zwarten thuis spelen en ik voel dat ik er nog altijd heel graag gezien ben.”

Vusumuzi Nyoni speelde met Cercle Brugge nog de Europa League, hier op 15 juli 2010 tegen het Finse TPS Turku. © BELGA

De middenvelder van KFC Poperinge is in zijn geboorteland een grote meneer en dat beseft hij maar al te goed. “In Zimbabwe kijkt iedereen naar mij op omdat ik het gemaakt heb in Europa. Ik kwam als jonge kerel naar België en heb een mooie voetbalcarrière uitgebouwd en daar is vooral mijn familie heel fier op.

Nyoni is ook scout voor de nationale ploeg van zijn thuisland. “Ik moet regelmatig naar het buitenland om spelers te beoordelen. Ik volg momenteel een trainerscursus. Wie weet word ik later misschien wel coach van een grote ploeg”, lacht Nyoni.

Zondag tegen Geluwe

“Momenteel ben ik daar nog niet mee bezig, want ik voetbal nog veel te graag. Met mijn club wil ik graag de eindronde spelen. Ik denk wel dat het ons zal lukken om in de top vijf te eindigen, maar dan zullen we zondag eerst moeten winnen van SK Geluwe.”