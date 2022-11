Doelman Robbe Thorrez (KFC Lichtervelde – 2B) scoort gelijkmaker tegen Club Roeselare: “Ik wist niet hoe ik moest vieren”

Robbe Thorrez zal de match van zaterdag tegen Club Roeselare niet snel vergeten. De 19-jarige doelman kopte in blessuretijd de 1-1-gelijkmaker tegen de netten. Robbe hoopt zich zaterdag ook tegen Jong Male te onderscheiden.

Door een blessure bij eerste doelman Roy Caes mocht Robbe Thorrez onder de lat staan tegen Club Roeselare. “Het werd uiteindelijk een match die ik niet snel zal vergeten. In blessuretijd kreeg ik een hoekschop op m’n hoofd geschilderd, die ik tegen de netten knikte. Het was voor het eerst dat ik zoiets meemaakte. Ik wist dan ook niet goed hoe ik moest vieren. Wat moet ik nu doen? Dat ging er door me heen. Ik ben dan maar richting de bank gelopen en in de armen van onze T2 gesprongen”, lacht Robbe.

Lichtervelde hangt met 11 punten in de buik van de klassering, dus is elk punt welkom. “Met drie punten meer sta je plots achtste. Alles staat dus heel dicht bij elkaar. We hadden er uiteraard al meer van verwacht, maar met een paar overwinningen kan de wereld er alweer helemaal anders uitzien. We gaven al te vaak domme goals weg en waren soms niet efficiënt genoeg voorin. Met uitzondering van de thuismatch tegen Ardooie hebben we dan ook nog geen enkele keer met zware cijfers verloren.”

De 19-jarige Hoogledenaar is bezig aan zijn vierde seizoen bij KFCL. “Het is mijn ambitie om op termijn eerste doelman te worden en dus moet ik mijn kansen volop grijpen. Mijn collega Roy Caes viel zaterdag geblesseerd uit in de opwarming, waardoor ik m’n kans kreeg. Omdat Roy volgende week geschorst is, zal ik ook zaterdag tegen Jong Male onder de lat staan. Jong Male staat derde, dus we mogen ons aan een moeilijke match verwachten. Voor mij is het wel een mooie kans om mij nog eens te bewijzen”, besluit de ex-speler van onder meer KSV Roeselare, Cercle Brugge en KVK Westhoek. (SB)

Zaterdag 26 november om 19 uur: Jong Male VV – KFC Lichtervelde.