Dieter Wittesaele (KSV Bredene – 2B): “Ik zou graag in eerste spelen”

Zandvoordenaar Dieter Wittesaele (34) is als spits van KSV Bredene aardig op weg naar de zilveren voetbal in tweede provinciale B. Na 21 wedstrijden staat zijn teller al op 20 doelpunten. Met nog negen wedstrijden te gaan, zit er een nieuw persoonlijk record in voor de goalgetter van de kustploeg.

Zondag wacht de topper thuis tegen Ardooie, de winnaar van de eersteperiodetitel en tweede in de rangschikking. In maart volgen ook nog moeilijke matchen tegen twee ploegen uit de top 5, VV Koekelare en WS Houthulst. Eind maart weten ze in ‘Breininge’ of hun droom, de promotie naar eerste provinciale, werkelijkheid wordt.

“Beste goalgetter van de reeks worden en de zilveren voetbal ontvangen, is uniek op mijn leeftijd, maar ik geef toch de voorkeur aan de titel en de promotie”, stelt Dieter Wittesaele, die voetbalgeschiedenis geschreven heeft als spits van Cercle, Gent, Dender, KVO, Izegem, Westhoek, Vlamertinge en Wingene. “Ik zou graag nog eens op het hoogste, provinciaal niveau actief zijn. Van bij de start van het seizoen waren we de uitgesproken favorieten voor de titel, de te kloppen ploeg. Dit seizoen hebben we een nieuwe start genomen met een totaal gewijzigde spelersgroep. In de eerste periode was het nog een beetje zoeken naar het juiste evenwicht en de spelers die van hoger kwamen, Seba Sianni, Arno Lycke en Michiel Jonckheere moesten zich nog aanpassen aan het niveau van tweede provinciale. Lang heeft het niet geduurd, want in de tweede periode lieten we een reeks noteren van 28 op 30.”

Dankzij die mooie reeks is KSV Bredene over een sterk Ardooie naar de eerste plaats gestegen met vier punten voorsprong. “De match van zondag wordt ongetwijfeld een krachtmeting tussen twee ploegen. Bij winst zetten we hen op zeven punten, bij verlies blijven we nog steeds op kop, maar moeten we ons wel herpakken tegen VV Koekelare en WS Houthulst.” (FRO)