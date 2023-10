Coach Bruno Vanterwyngen heeft zijn UEFA A-diploma beet: “Zal helpen om training te stofferen”

Het gaat KVK Avelgem voor de wind in de 2e provinciale reeks B. Het draait goed mee voorin met momenteel een mooie derde plaats. Coach Bruno Vanterwyngen behaalde onlangs het befaamde UEFA A-diploma .“Of dat diploma nu een meerwaarde is? Je krijgt het niet voor niets hoor, het kost je drie jaar bloed, zweet en tranen.”

Met het lessenpakket ben je drie avonden in de week bezig, daar komen dan nog stages bij en om het af te ronden ook nog eens een thesis. Om een vergelijking te geven: het eindwerk van zijn masterdiploma (Vanterwyngen staat in het onderwijs, red.) behelsde zowat 100 bladzijden. “Maar voor mijn voetbaldiploma kwam ik aan 400 bladzijden”, zegt Vanterwyngen. “Het is nu niet dat het zo heel verschrikkelijk moeilijk is, maar je zit gewoon dag in, dag uit aan je computer gekluisterd.”

Extra opleidingen

“Of het iets opbrengt? Daar ben ik wel zeker van. Natuurlijk is er wel wat balast bij die opleiding, en bij momenten ook al te veel achtergrond, maar het grote voordeel is dat je tijdens die scholing samen zit met andere trainers die ook de cursus volgen. Sowieso steek je daar iets van op. Het is niet allemaal goud wat blinkt, maar het helpt zeker om je trainingen nòg wat beter te stofferen. Nu wordt het voor mij zaak om per drie jaar nog 15 punten te behalen, via extra opleidingen en bijscholingen, maar dat is niet meer zo zwaar, dat valt wel mee.”

“Het loopt inderdaad vlot momenteel bij Avelgem A. We konden zo goed als heel onze kern samenhouden op Alex Delbart (de doelman, red.) na, en we konden deze aanvullen met uitstekende voetballers die ook als mens binnen het plaatje van onze club passen. Ambitie? Natuurlijk, als je vorig jaar de eindrondefinale verliest met 1-0, dan is het normaal dat je ambitie hebt. Mogelijk wordt het moeilijk om Zwevegem bij te houden, maar het seizoen is nog lang en mocht het nodig zijn, dan mikken we op de tweede plaats. Voor alle duidelijkheid: het blijft gezonde ambitie. Het bestuur legt niets op. Maar sportief willen we zeer zeker!” (MVA)

Zaterdag 7 oktober om 19 uur: K VK Avelgem A – R. Jespo Comines-Warneton.