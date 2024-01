Bruno Vanterwyngen blijft ook volgend seizoen aan het roer bij KVK Avelgem

Bruno Vanterwyngen heeft bijgetekend en zal dus nog een seizoen te vinden zijn langs de zijlijn bij KVK Avelgem A. Dat meldt de club zelf. De coach zal deze zomer beginnen aan zijn achtste jaar als T1 bij de club. Maar eerst moet hij zich concentreren op het huidige seizoen. KVK Avelgem staat voorlopig zevende in 2de provinciale en mikt op eindronde dit jaar.

“Ik blijf omdat ik me hier echt gewaardeerd voel”, aldus Vanterwyngen. “Ik geniet van de samenwerking met bekwame trainers als T2 Dieter Vercoutere. Het verheugt me dat ik volgend jaar weer met hem mag samenwerken. Ik voel het respect van het bestuur echt enorm. Ze bevestigen het vertrouwen in onze samenwerking, ook na de tegenvallende resultaten van de laatste weken. Het toont dat de visie verder gaat dan enkel resultaten. Dat lijkt me een duidelijk teken van stabiliteit binnen de club.”

Bij KVK Avelgem B moeten de onderhandelingen nog starten. Voorlopig is Pieter Mahieu daar de hoofdtrainer. (JDB)