Broers Joren en Timon Baes vormen verdedigersduo bij SC Zonnebeke: “We hebben een goede band”

Het is niet uitzonderlijk, maar het blijft toch speciaal: twee broers die in dezelfde ploeg spelen. Bij SC Zonnebeke maken Joren (22) en Timon (21) Baes deel uit van de vaste verdediging.

Joren Baes (22) werkt bij containerservice Vulsteke-Verbeke in Poperinge en broer Timon ( 21) is student informatica in Gent. De voetbalcarrière van beide Provense broers is bijzonder gelijklopend en dat al van kindsbeen af. Allebei bonden ze voor het eerst hun voetbalschoenen aan bij de duiveltjes in Proven en van daaruit ging het al vlug naar KVK Ieper, KV Kortrijk, de beloften van KVK Westhoek om twee jaar geleden samen te tekenen bij SC Zonnebeke. Telkens was Joren zijn broer een jaartje voor.

“We hebben zeker geen spijt van onze handtekening in Zonnebeke”, klinkt het bij beiden. “Zonnebeke is immers een club met een mooie accommodatie, kunstgras en een gezonde ambitie en dat sprak ons aan. Het is een familiale ploeg en de sfeer is er uitstekend.”

Verdedigers

Zowel Joren als Timon acteren sinds hun jeugd in de verdediging. In Zonnebeke spelen ze allebei centraal in de defensie. “Onze ouders zijn natuurlijk wel trots”, klinkt het bij de broers. “Ook bij de jeugd van KV Kortrijk speelden we samen en nu dus ook in Zonnebeke. Dat is niet uitzonderlijk, maar toch wel speciaal.”

De beide broers wonen ook nog steeds samen onder hetzelfde ouderlijke dak in Proven. “Het maakt eigenlijk niet veel uit wie naast me staat. Als ik speel, focus ik me op de wedstrijd en dat is bij ons beiden zo. Maar we hebben een goede band en dat maakt het fijn. Als er discussies zijn, dan blijft het in de familie, maar dat gebeurt heel zelden”, lacht Joren.

Kwaliteiten

Op de vraag naar elkaars kwaliteiten, komt het antwoord moeizaam en Timon schuift de verantwoordelijkheid door naar Joren.

“Timon zal als verdediger altijd de voetballende oplossing zoeken en nooit zomaar een bal wild wegtrappen, wat bewijst dat hij een goede voetballer is”, stelt Joren. “Zelf ben ik ook wel zo als verdediger. Maar tijdens de wedstrijd ben ik meer de leider van de verdediging en coach ik mijn ploegmakkers.” Dat wordt ten volle door Timon bevestigd.

“SC Zonnebeke is een ploeg die zeker eerste provinciale mag ambiëren”

Bij het begin van het seizoen sprak SC Zonnebeke, dat vorig seizoen tot de laatste speeldag moest vechten voor het behoud, de ambitie uit om een zorgeloos seizoen door te maken. “Dat lijkt ons goed te lukken”, zegt Timon. “Na onze zeer goede start mogen we de lat zeker hoger leggen en mikken op de top vijf. We hebben een goede mix van jeugd en ervaring.”

De laatste drie wedstrijden werden echter verloren. “Maar dat wil niet zeggen dat ons voetbal minder is”, reageert Joren. “Tegen Nieuwkerke konden we zeker aanspraak maken op de drie punten. Tegen Aalbeke waren we in de tweede periode de betere ploeg en werden we slechts op het einde van de wedstrijd met het kleinste verschil geklopt. Ook thuis tegen Geluwe viel het tegendoelpunt in de laatste minuten.”

Sfeer is uitstekend

“De ploeg draait nochtans goed en de sfeer is uitstekend. Trainer Romain Haghedooren heeft de nodige ervaring en weet alles goed over te brengen, iedereen kwijt zich goed van zijn taak. Volgens mij is SC Zonnebeke met de werking en de accommodatie die het nu heeft, zeker een ploeg die eerste provinciale mag ambiëren.”

De volgende wedstrijd is thuis tegen KSK Beveren-Leie “We gaan voluit voor de drie punten, want we mogen thuis geen punten laten liggen”, besluiten de broers.