Benny Cailliau (SK Nieuwkerke – 2B): “We willen ontsnappen uit de grijze middenmoot”

SK Nieuwkerke gaat zondag in Poperinge op zoek naar een vijfde zege van het seizoen. Na de 1 op 12 en de coronaperikelen hoopt de ploeg het kalenderjaar in schoonheid af te sluiten. Benny Cailliau, een van de sterkhouders achterin, mist het streekduel door drie gele kaarten.

Half november werd SKN getroffen door corona. Een handvol spelers testte positief en de match tegen Deerlijk werd verplaatst. Na de overtuigende 5-0-zege tegen SK Geluwe volgde een 1 op 12. “We verloren van Avelgem, Zwevegem en Wevelgem en pakten een punt tegen Deerlijk”, duidt Benny Cailliau. “Tegen Deerlijk moesten we aan de bak op het zware veld in het naburige Reningelst. Daar voelden we nog de naweeën van in de match van afgelopen zondag tegen Wevelgem”, aldus Benny, die tegen Wevelgem zijn ex-club in de ogen keek. “Het was een van de weinige keren dat we het gevoel hadden op een sterkere tegenstander te botsen. Voor mij is Wevelgem een verdiende leider.”

Schorsing

Tegen Wevelgem pakte de sterkhouder achterin zijn derde geel van het seizoen en zo moet hij aan de zijlijn toekijken voor het treffen tegen KFC Poperinge. “Ik had uiteraard liever op het veld gestaan, want het is een van de weinige derby’s voor ons. Vroeger speelden er nog wat bekende gezichten, met de broers Pacco en Lowic Paridaen. Nu ken ik er niet zoveel spelers meer. In het verleden kende Poperinge altijd wel wat moeite met ons. Bovendien speelden ze woensdag nog een derby tegen Vlamertinge. Er is misschien wel iets mogelijk, al zijn we zeker op onze hoede. Ze zijn de enige ploeg die leider Wevelgem kon verslaan tot nu toe.”

Blessureleed

Benny zal er voor de laatste match van dit kalenderjaar wel weer bij zijn. “Dan trekken we nog naar Dottenijs voor de eerste wedstrijd van de terugronde. In de heenronde verloren we met 1-2, maar waren we minstens de evenknie. Ik zou liefst onze beide matchen nog winnend afsluiten zodat we ontsnappen uit de grijze middenmoot. We kenden al veel blessureleed en moeten vaak een beroep doen op beloften en reserven. Zo zat de 45-jarige Outmane El Khatiri enkele keren op de bank. Met de nakende terugkeer van de broers Jess en Gwenn Malfait moeten we onze efficiëntie voorin kunnen verhogen. Dat bleek de voorbije weken vaak ons grootste manco. We kijken vol vertrouwen naar het nieuwe jaar. The only way is up”, aldus de 25-jarige Noordschotenaar, die al een mondeling akkoord bereikte met de voorzitter om er een zesde jaar Nieuwkerke aan te breien. “Officiële gesprekken zijn er nog niet, maar ik heb laten weten dat ik hier nog een jaar langer wil blijven. De ruggengraat van de groep van toen ik hier toekwam is quasi intact gebleven, toch wel een straffe prestatie.” (API)

Zondag 12 december om 15 uur: KFC Poperinge A – SK Nieuwkerke.