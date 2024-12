Yoni Delporte groeide uit tot smaakmaker bij KFC Heist (2A): “Doodjammer, die nul op zes”

De competitie begon hoopgevend voor de jongens van coach Geert Versavel. Het hoogtepunt werd bereikt op bezoek bij Daring Brugge, waar een kustsneltrein maar liefst acht keer de netten deed trillen. Begin december kreeg huidige leider Veurne 3-0 te slikken, maar daarna volgden twee nederlagen op rij.

Broer Yari Delporte mag de kapiteinsband omgorden. Samen met Yoni is hij niet weg te denken uit het elftal. Laatstgenoemde geniet intens van het Heistse voetballeven. “Pakweg vijf jaar geleden debuteerde ik in de eerste ploeg. In het coronajaar werd de competitie na zes speeldagen stilgelegd, maar ik had toch de smaak te pakken. Tijdens het daaropvolgende kampioenschap pakte onze vereniging uit met een drastische verjonging. Concurrenten namen het begrip ‘leegloop’ in de mond. De jonge gasten, die de hiaten moesten opvullen, zouden volgens sommigen nooit datzelfde niveau bereiken”, vertelt Yoni.

Gevestigde waarde

“Samen met mijn broer werd ik een vaste waarde. We presteerden stuk voor stuk zo positief dat we de eerste periodetitel veroverden. We werden getraind door mijn nonkel Dimitri Delporte. Op dat moment bewees onze kustformatie hoe knap de opleiding georganiseerd was, al jarenlang. We misten trouwens maar nipt de promotie”, vervolgt hij. “We groeiden verder uit en ontpopten ons tot een gevestigde waarde in tweede provinciale. Telkens weer proberen we een hoofdrol te vertolken. En ja, nonkel Dimitri werd vervangen door Geert Versavel. Met bestuurlijke beslissingen bemoei ik me niet. Wel kan ik stellen dat onze huidige coach zeer goed weet waar hij mee bezig is. Samen met zijn assistent Kim Fernande levert hij puike trainersarbeid af. En dan is er nog Sem Versavel, zoon van de hoofdcoach, die ons wekelijks vergezelt als T3. Dat 17-jarig talent voetbalt bij KV Kortrijk en is voor ons niet alleen een generatiegenoot maar tevens een enorme kenner”, zegt Yoni.

Kentering

“Het seizoen begon als een sprookje, maar toen volgde die nul op zes. Doodjammer, toch? Afgelopen kampioenschap waren we zo goed als geplaatst voor de nacompetitie toen we de slotpartij zwaar verloren in Hooglede. Nu staan we nog op een gedeelde zesde stek. Zodra we de terugronde hervatten, zullen heel wat studenten voor hun toekomstige broodwinning kiezen. Dat is typisch aan de maand januari. Toch moeten we meteen de kentering realiseren willen we opnieuw meedingen voor een prijs”, stelt Yoni Delporte vastberaden. (JPV)