Xavier Deleu blijft ook volgend seizoen T1 van KSK Vlamertinge A

Ontgoocheld over de mindere prestaties van zijn ploeg gooide Patrick Van Hoof begin februari de handdoek in de ring als coach van KSK Vlamertinge A. Xavier Deleu, al vijf jaar aan de slag als T2, werd toen bereid gevonden om de club uit de nood te helpen en tijdelijk de functie van T1 waar te nemen.

Door enkele opmerkelijke resultaten slaagde hij erin om de ploeg uit de degradatiezone te houden. Vijftien punten behalen in negen wedstrijden was voor het bestuur voldoende om hem de vraag voor te leggen of hij ook volgend seizoen hoofdcoach wou blijven. “Ik ben eigenlijk altijd van plan geweest om na het seizoen met veel plezier terug T2 te worden. Ik wou de verantwoordelijkheid en de druk als T1 niet meer voor een langere periode op me nemen. Ik was eerder al aan de slag als hoofdtrainer bij GS Voormezele, SC Zonnebeke, FC Passendale en SK Elverdinge, maar eigenlijk had ik dat hoofdstuk al lang afgesloten”, aldus Xavier Deleu.

Rustig seizoen

“Ik kan niet ontkennen dat de goede resultaten en de aangename samenwerking met de spelers me over de streep trokken. Ik heb lang de boot afgehouden, maar na de wedstrijd van vorig weekend heb ik mijn woord gegeven om ook volgend seizoen de ploeg te coachen. Ik denk wel dat we goed gewapend zijn om een rustig seizoen te spelen. Als we de eerste wedstrijden kunnen doorgaan op de flow waarmee we het huidige afsluiten, moet het lukken om een goede start te realiseren. Dan zie ik ons volgend jaar niet in de problemen komen”, besluit Xavier Deleu. (PDC)