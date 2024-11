VV Koekelare-trainer Steve Swaenepoel blijft positief: “Nu moeten we de rug rechten”

De defensie van VV Koekelare hield in tien matchen vijf keer de nul. Toch vertaalt zich dat niet in een plaats in de top drie van de stand in tweede A. Het team van trainer Steve Swaenepoel deelt plek negen met Eernegem.

In de thuismatch tegen KSV Jabbeke ging het voor Koekelare in de toegevoegde tijd fout. Op corner scoorden de bezoekers de winninggoal (1-2). “De eerste 45 minuten had Jabbeke licht veldoverwicht, maar veel kansen kregen de bezoekers niet”, blikt Swaenepoel terug. “Na de pauze waren wij ietsje dominanter. Op corner in de toegevoegde tijd scoorde een bezoeker met een afgeweken schot van buiten de rechthoek. Een concentratiefoutje, want te weinig druk op de man die aanlegde.”

In tien speeldagen slikte Koekelare slechts negen doelpunten. Enkel leider Oudenburg doet met zes tegengoals beter. Scoren doet Koekelare iets te weinig. De aanval zit aan 16 treffers. “Een collectief verhaal”, benadrukt trainer Swaenepoel. “Het is een beetje vreemd om dat te zeggen, maar de dynamiek en intensiteit komt bij ons van jongeren als Andrès Deschodt en Tibe Verhelst. Twee jongens die tegen Jabbeke ontbraken.”

Basisconditie

Deschodt was geschorst voor drie gele kaarten, Verhelst liep een knieblessure op. “Afhankelijk zijn van jongens van 19 is een teken aan de wand”, zucht Swaenepoel. “Ik had spelers deze zomer een loopprogramma meegegeven. Niet iedereen heeft dat afgewerkt, zodat sommigen een probleem hebben inzake basisconditie. Als trainer moet je daar rekening mee houden, als club moet je conclusies trekken.”

Om naar boven te kunnen kijken, pakt Koekelare zondag uit bij Daring Brugge best drie punten. “Het is niet allemaal negatief”, vult Swaenepoel aan. “We verloren op eigen veld van Oudenburg en Meulebeke, maar daar was ook wat pech mee gemoeid. Het dubbeltje gaat eens langs onze kant moeten vallen. De verschillen in de reeks zijn klein. We realiseerden enkele transfers. Sommige zijn meevallers, andere moeten nog stappen zetten. Nu moeten we onze rug rechten. Daring Brugge kreeg zondag een bolwassing van KFC Heist. We gaan bij de les moeten blijven om daar iets te oogsten. Ik verwacht een stevige reactie.”