Victor Verheyen (Sint-Kruis 2A): “Nog niemand vertrokken sinds mijn komst”

Elke donderdagavond is het leuk toeven in de kantine van de Gulden Kamer. Terwijl we wachten op onze gesprekspartner komt coach Pieterjan Clincke ons groeten. Voorzitter Filip Van Gheluwe toont ons de plannen voor het honderdjarig bestaan dat binnenkort wordt gevierd. Als Victor Verheyen binnenkomt krijgen we de beschikking over een vergaderzaal.

Victor Verheyen is een laatbloeier want voor zijn elfde levensjaar was hockey zijn passie. “Vervolgens verwisselde ik van sport en bood me aan in Varsenare. Na twee maanden draafde ik al op bij de interprovinciale ploeg. Ik telde 17 lentes toen ik mocht meetrainen met de A-kern en opdraafde bij de beloften. Tom Ruytinx, de voormalige T1, loodste me naar zijn Dosko. Vanaf het eerste moment werd ik in de armen gesloten. Na een half kampioenschap bij de beloften bleef ik een vaste waarde bij de eerste ploeg. Intussen ben ik bezig aan mijn zesde competitie op de Gulden Kamer.”

“Afgelopen kampioenschap promoveerden we samen met Daring Brugge. We wonnen de laatste 18 duels en in de nacompetitie trokken we het laken naar ons toe. In tweede provinciale ligt het niveau beduidend hoger. Brutale kracht en lange ballen behoren tot het verleden. Zelf trof ik al pakweg tien keer raak maar ik ben nogal kritisch op mezelf. Dus stel ik dat mijn afwerkingspercentage hoger kan.

Uniek

“We voetballen met allemaal vrienden. De meesten zijn van dezelfde leeftijd. Iedereen heeft al bijgetekend bij deze prachtclub. Trouwens, sinds ik hier arriveerde is nog niemand vertrokken. Dat lijkt me redelijk uniek. Februari begint met de komst van nummer vier Koekelare, daarna trekken we naar de leider, onze Maalse buren. Het loodzware drieluik eindigt met de komst van nummer drie, Veurne. We respecteren iedere opponent, maar zullen ons nooit laten afschrikken.” (JPV)

Zondag 4 februari om 15 uur: K Dosko Sint-Kruis – VV Koekelare A.