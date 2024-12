Victor Taillieu groeit uit tot vaste waarde bij Dosko Sint-Kruis (2A)

De kantine van de Gulden Kamer zit helemaal vol. Jeugdtrainers zijn hun spelers aan het evalueren in het afzonderlijke gedeelte. Doelman Arne Maertens brengt een doos met hapjes binnen voor na de training. Hoofdcoach Pieterjan Clincke komt ons vriendelijk groeten.

Dan stapt Victor Taillieu binnen, met een glimlach op zijn gezicht. Hij begint met zijn levensverhaal als voetballer: “Bij Dosko Beveren startte alles, ik bleef er tot aan de lichting U11. Daarna mocht ik proeven van het grote werk bij KM Torhout. Tot aan de reeks beloften geraakte ik. Daarna werd het tijd voor iets anders. Jens D’Helft, coach van de beloften in Torhout, gaf me informatie over Dosko Sint-Kruis en toonde zich vol lof over de werking in de Gulden Kamer. Na een deugdzaam gesprek met de verantwoordelijken hier nam ik de beslissing: ik zou komen voetballen in de Brugse regio. Ik ben net 19 jaar oud en moet drie kwartier bollen vanuit mijn woonplaats in Roeselare Beveren naar het veld van Dosko. Altijd, als ik huiswaarts keer, maant onze coach me aan tot voorzichtigheid. Hij mag gerust zijn: telkens weer blijf ik aandachtig.”

grappen en grollen

“Tot eind november zat ik regelmatig in de dug-out. Logisch, ik betaal nog steeds leergeld. In december mocht ik telkens starten, thuis tegen Oudenburg, in Lichtervelde en thuis tegen Meulebeke. Op het middenveld kom ik het best tot mijn recht, dat weten onze trainers ook. Zowel Pieterjan Clincke als Bjorn Caenepeel staan dicht bij de groep maar eens we op dat grasveld ons ding doen is het gedaan met grappen en grollen. Zo hoort het ook. Vaak vertellen de jongens mij hoe ze promoveerden van derde provinciale en wilskrachtig stand hielden in de hogere reeks. Die bende voetbalt al zo lang samen maar toch werden wij, die van KM Torhout kwamen, meteen in de armen gesloten. Januari wordt een belangrijke maand. We trekken eerst naar nummer 15 Diksmuide B en ontvangen vervolgens Daring Ruddervoorde, waar onze T2 Bjorn Caenepeel zoveel jaartjes als coach fungeerde. Een zaak is zeker, aan degraderen denken wij geen moment.” (JPV)