Vader en zoon amuseren zich: Michael Hollevoet is T2 bij Daring Brugge (2A), Mathis doelman

Daring Brugge heeft met de 1-3 in Tielt een gouden zaak gedaan. Er volgen nu cruciale weken in het teken van het behoud. Na de komst van Eendracht De Haan trekt Daring naar Diks-muide B en Houthulst. Spannend, maar T2 Michael Hollevoet en zijn zoon Mathis hebben het prima naar hun zin.

Michael Hollevoet is al twee seizoenen de rechterhand van T1 Preben Verbandt. Nog voor het vorig kampioenschap begon, zei hij dat iedereen nog van Daring zou horen. De club pakte de titel met een straat voorsprong.

“Valse bescheidenheid is niet aan mij besteed. Ik weet wat ik kan en wat ik niet kan”, zegt Hollevoet. “Ik durf dus stellen dat ik een superoog heb voor het spelletje. En mijn sportieve baas weet dat ik geen blad voor de mond neem. Als er mij iets niet aanstaat, weet hij het direct, idem dito voor de spelers. Maar Preben is een gouden kerel om mee samen te werken. Hij betrekt me in alles, laat me mijn ding doen op training, en overlegt altijd tijdens de matchen. Ik wil ooit hoofdcoach worden, al zal ik nooit aan de poten zagen van iemand die ik respecteer. Zo fair ben ik wel.”

“In 2017 startte ik als trainer bij de U7. Drie jaar ben ik trainer geweest van mijn zoon Mathis. Dan hield ik het voor bekeken. Preben overtuigde me om terug te keren, naar de U21. Het klikte zodanig tussen ons, dat hij me bij het begin van de vorige competitie als T2 wilde. We zijn twee handen op één buik. Op maandag om 6.30 uur krijg ik van hem de eerste mail, op zondagnacht de laatste. De sprong naar tweede provinciale? We geraken week na week de manier van spelen en de snelheid van uitvoering beter gewoon.”

Liever wieleranalist

Zoon Mathis is doelman bij de U13. “Papa komt altijd kijken naar mij. Hij geeft me ook altijd raad. Op een positieve manier zegt hij wat beter moet. Als hij op de bank zit bij de eerste ploeg, ben ik supporter van hem. Of ik voetballer van een eerste ploeg of trainer wil worden? Neen, ik wil leren voor wieleranalist.” (JPV)

Zaterdag 11 november om 19 uur: Daring Brugge VV – K. Eendracht De Haan.