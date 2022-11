Trainer Ludovic Sieuw vertrekt na seizoen bij SC Zonnebeke (2A): “Vijf mooie jaren hopelijk afronden met de titel”

Na de nipte 3-2-winst tegen rode lantaarn KSK Beveren-Leie blijft SC Zonnebeke aan de leiding in tweede provinciale A. De eerste periodetitel heeft het al op zak, maar trainer Ludovic Sieuw wil straks met promotie afscheid nemen.

Na twaalf speeldagen telt SC Zonnebeke al een voorsprong van vier punten op eerste achtervolger KRC Bissegem. “We blijven echter realistisch”, tempert trainer Ludovic Sieuw de verwachtingen. “Nu volgen er voor de winterstop nog enkele moeilijke verplaatsingen en is er ook de belangrijke wedstrijd tegen KRC Bissegem. Tegen de winterstop zullen we een betere kijk hebben op de rest van het seizoen. Zondag moeten we naar het sterke Zwevegem Sport, waar we zullen proberen punten te pakken.”

Eind vorige week maakten de club en Sieuw bekend dat de samenwerking na dit seizoen stopgezet zal worden. “Ik heb een gesprek aangevraagd met het bestuur en aangegeven dat ik beslist heb na vijf mooie jaren op zoek te gaan naar een nieuwe uitdaging”, legt de trainer uit. “Het is beter vroeg klare wijn te schenken. Dan weet iedereen waar hij aan toe is en moeten er geen onverwachte beslissingen genomen worden. We zaten op dezelfde golflengte en zullen in vriendschap afscheid nemen van elkaar. Het waren vijf mooie jaren, met promotie en ook degradatie. Hopelijk kunnen we stoppen met een titel.”

“De club wenst Ludovic uitdrukkelijk te bedanken voor de samenwerking en voor het knappe parcours dat hij met onze club heeft afgelegd”, zegt bestuurslid Jozef Vangheluwe. “Wij wensen hem veel succes toe met zijn verdere carrière.” De ploeg gaat per direct op zoek naar een nieuwe T1 voor komend seizoen. Kandidaten kunnen zich melden via info@sc-zonnebeke.be. (NVZ)

Zaterdag 26 november om 18 uur: Zwevegem Sport – SC Zonnebeke