Taillieu geniet van ‘zijn’ KWS Oudenburg

KWS Oudenburg promoveerde na vorig seizoen naar tweede provinciale en heeft, ondanks twee nederlagen in de voorbije weken, zijn start niet gemist. Uithangbord en kapitein Sybren Taillieu (27) geniet.

De industrieel ingenieur, die al zijn hele leven in de gemeente woont, stond als zesjarige al op het veld van KWS Oudenburg. Hij verliet de club enkele jaren om zijn geluk te beproeven bij KV Oostende, maar na zijn middelbare studies keerde hij met plezier terug naar de club waar hij zich thuis voelt.

Aanbiedingen geweigerd

“Ik heb geen spijt van de jaren waarin ik in Oostende heb gespeeld, maar eigenlijk is die periode niet echt een meerwaarde geweest in mijn opleiding”, zegt Taillieu.

“Ik heb een blauw-wit hart en dat zal altijd zo blijven. Ik kreeg al enkele keren een aanbieding om elders te voetballen, maar ik heb er zelfs niet over nagedacht om van club te veranderen. Ik woon op een boogscheut van het veld, maar dat is niet eens de reden waarom ik KWS Oudenburg trouw blijf. Dit is gewoonweg een leuke en warme club die mij op het lijf geschreven is.”

Met negen punten uit vijf wedstrijden zijn de jongens van coach Stefan Schwarz niet onaardig aan hun verblijf in tweede provinciale begonnen. “Eigenlijk horen wij thuis in deze reeks”, zegt Taillieu.

“Het voetbal in tweede provinciale ligt ons beter en net daarom is dit de beste reeks voor ons team. Voetballend moeten we voor geen enkele andere ploeg onderdoen. De resultaten vielen de voorbije weken wat tegen, maar ik ben ervan overtuigd dat we ons zullen herpakken. Een plaats in de middenmoot moet onze betrachting zijn.”

Sybren Taillieu is al tien jaar een vaste waarde in het fanionteam. “Het liefst speel ik op het middenveld, maar sinds dit seizoen sta ik vaak op de rechtsachter. Het is niet mijn favoriete positie, maar ik speel waar de trainer en de ploeg me best kunnen gebruiken”, besluit de kapitein. (PDC)

Zondag 8 oktober om 15 uur: KFC Lissewege A – KWS Oudenburg