Stijn Goossens is bezig aan zijn laatste weken bij KSV Veurne (2A): “Afscheid nemen met een titel is het allermooiste”

KSV Veurne kwam niet verder dan een gelijkspel tegen Snaaskerke, maar deed door de nederlaag van Varsenare toch weer een goede zaak in het klassement. Zaterdagavond kan groen-geel misschien zelfs al de titel vieren.

“Het is jammer dat we niet optimaal konden profiteren van de nederlaag van Varsenare, maar we moeten ook durven toegeven dat we tegen Snaaskerke een offday hadden”, aldus Stijn Goossens. “We hebben nog een paar kansen om de titel veilig te stellen. Een voorsprong van acht punten mag je vier matchen voor het einde in principe niet meer uit handen geven.”

Misschien kan Veurne zelfs zaterdag al de titel vieren. Als Veurne de punten thuis kan houden tegen Heist en als Varsenare – dat op hetzelfde moment tegen Tielt speelt – niet wint, dan is het al kampioen. “Eerst moeten we er vooral voor zorgen dat we zelf weer op niveau presteren. We moeten de punten thuishouden en dan pas kunnen we kijken naar wat Varsenare doet. Met Heist, dat vierde staat, ontvangen we bovendien een lastige tegenstander. Tegen een goed voetballende ploeg mogen we ons opmaken voor een mooie pot voetbal.”

De 32-jarige Adinkerkenaar is er na een seizoen met veel blessureleed de jongste weken weer bij. “Ik sukkelde met blessures aan de enkel en de knieën, waardoor ik dit seizoen nog maar een match of zeven kon spelen. Dat was frustrerend, maar het doet deugd om er weer bij te zijn en zelfs in de basis te kunnen starten. Ik voel dat ik het niveau nog aankan en ben blij dat ik weer fit ben, zeker nu we de kers op de taart kunnen zetten met de titel.”

SV Loppem

Na enkele jaren bij KSV Veurne kiest Stijn Goossens om volgend seizoen samen met Nils Sarrazyn richting SV Loppem te trekken. “In twee periodes ben ik zeven of acht jaar bij KSV Veurne aan de slag geweest. Die jaren kunnen afsluiten met een titel, zou het allermooiste zijn. Een schitterende manier om afscheid te nemen van deze mooie club”, besluit de ex-speler van onder meer De Panne en KSV Diksmuide.

