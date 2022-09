Sietse Jacob (KSK Vlamertinge 2A): “We moeten dringend eens winnen”

Na de zware nederlaag bij Zwevegem Sport is het team van coach Patrick Van Hoof er niet in geslaagd om vorig weekend de volle buit te veroveren tegen SK Beveren-Leie. De roodwitten tellen bijgevolg na twee wedstrijden nog maar één punt. Ruim onvoldoende voor een ploeg die een ticket voor de eindronde ambieert.

“Na onze moeilijke wedstrijd op de openingsspeeldag, speelden we helemaal niet slecht tegen Beveren-Leie en dat is op zijn minst hoopgevend”, stelt Sietse Jacob (29). “Toch is het nodig om snel eens de drie punten binnen te halen, want hoe langer het duurt, hoe meer stress en spanning er voelbaar wordt binnen de ploeg. We hebben een jonge groep en het is belangrijk om snel die eerste overwinning te boeken.”

Dit weekend staat een moeilijke verplaatsing naar EVC Beselare op het programma, en dat beseft de schaduwspits van SK Vlamertinge maar al te goed. “Een stugge tegenstander, die op een moeilijk bespeelbaar veld speelt. Hopelijk zit alles zondag eens mee. De voorbije jaren zijn we altijd goed uit de startblokken geschoten, dit jaar is het anders. Dat is toch even wennen voor de meeste jongens.”

Vreemde reeks

Echte werkpunten of opvallende mankementen kan Jacob niet meteen aanduiden. “We hebben een bredere kern dan vorig seizoen. Er kwamen enkele goede voetballers bij, waardoor er nu meer concurrentie is. Het blijft belangrijk om vooral niet te veel te focussen op de tegenstanders, maar snel die eerste zege binnen te halen. Dit jaar spelen we in een vreemde reeks, zonder ploegen die er met kop en schouders bovenuit steken. Volgens mij kan iedereen van iedereen winnen. Voor dat eindrondeticket blijft het ongetwijfeld spannend tot de laatste wedstrijd.”

Zaterdag 17 september om 19 uur: EVC Beselare – SK Vlamertinge A