Robbe Fabry en KFC Lichtervelde (2A) tanken vertrouwen: “En nu proberen leider Veurne voor tweede keer te kloppen”

Is KFC Lichtervelde eindelijk vertrokken? Met zes op zes kunnen ze met vertrouwen leider KSV Veurne ontvangen. KFCL is nog steeds de enige ploeg die Veurne dit seizoen een nederlaag toediende en wil dat zondag graag nog eens doen.

KFCL ging met het kleinste verschil in Snaaskerke winnen. “We gaven niets weg en konden op karakter de drie punten pakken”, aldus Robbe Fabry, die het enige doelpunt scoorde. “Het was nog maar mijn tweede van het seizoen. Het was een binnentikkertje, want Levi Willaert deed al het voorbereidend werk.”

Met zes op zes schuift Lichtervelde ook wat op in de klassering en zo kan het eindelijk weer meer naar boven beginnen te kijken.

“Elke week zijn er rare uitslagen, dus kijken we niet veel verder dan match per match. Dat neemt niet weg dat die twee zeges op rij een opluchting zijn, want het was echt nodig. Het is belangrijk om eens een reeksje neer te zetten. Ik heb er wel vertrouwen in dat we erin zullen blijven. We denken niet aan degradatie.”

“Over mijn eigen seizoen ben ik best tevreden. Ik had graag wat meer gescoord, maar kreeg al behoorlijk wat speelminuten. Het is intussen mijn tweede seizoen in Lichtervelde en ik blijf ook volgend seizoen aan boord. Ik heb het naar mijn zin bij deze leuke, familiale club”, aldus de ex-speler van Club Roeselare en SV De Ruiter.

Enige nederlaag

Zondag krijgt Lichtervelde de eerder verrassende leider KSV Veurne op bezoek. Veurne won al acht weken op rij en verloor dit seizoen nog maar één keer, met 0-2 van… KFC Lichtervelde.

“Tijd om dat thuis nog een keer te doen. Ik had andere ploegen bovenaan verwacht, maar ze blijven winnen. Met Matt Verfaillie neem ik het ook tegen een ex-studiegenoot en goede vriend op. Dat maakt dit duel voor mij nog wat extra speciaal”, besluit de 26-jarige Roeselarenaar, die als leerkracht en opvoeder werkt. (SB)

Zondag 20 februari om 15 uur: KFC Lichtervelde – KSV Veurne