Pieter Danneels en KSV Pittem A (2A) willen weg van laatste plaats

Na de promotie had iedereen binnen de Pittemse gelederen gehoopt op een rustig seizoen. Maar net over halverwege het seizoen staat het team van coach Pieter Danneels laatste met 16 schamele punten.

Bij middenmoter KFC Meulebeke geraakte KSV Pittem A in de slotfase alsnog aan een gelijkspel (2-2) door een doelpunt van invaller Thiemen Desendre. “Het klinkt misschien raar, maar met dit punt schieten we echt niks mee op”, opent de 40-jarige hoofdcoach Pieter Danneels.

“Gedurende 70 minuten waren wij echt de betere ploeg en hadden we ook de beste kansen. Spijtig genoeg konden deze niet verzilverd worden en werd een loepzuivere strafschop ons ontnomen. Niemand begreep deze beslissing, alleen blijkbaar de scheidsrechter. Finaal mogen we tevreden zijn met dit gelijkspel, maar eigenlijk moeten het altijd 3 punten zijn.”

We zijn nu 19 speeldagen ver en in meer dan de helft haalden ze punten, maar dan nog staat Pittem A laatste. “De reden is heel simpel, we spelen veel te veel gelijk. We spelen zeker geen slecht voetbal, maar belonen onszelf niet met overwinningen en daardoor blijf je in de staart van de klassering bengelen.”

Zaterdag wacht de komst van het tweede geklasseerde KSV Veurne A. “Velen aanschouwen onze volgende tegenstander als de toekomstige kampioen. Puntengewin zal dus weer heel moeilijk zijn, maar voor het vertrouwen in de ploeg zou een puntendeling al heel goed zijn en voor een boost zorgen.”

Nieuwkomers

Ondertussen is de sportieve cel al volop bezig met de uitbouw van het team naar volgend seizoen toe. De voorlopige nieuwkomers zijn: Mathieu Vanstaen (Wielsbeke), Quinten Vaneeckhoutte en Senne Vanderstichele (Ingelmunster), Gauthier Maes en Dylan Da Silva Gomez (Zeveren Sportief), Matthieu Damman (Beveren Leie) en Zito Vandenberghe (Dentergem). Normaal mogen nog twee inkomende transfers verwacht worden. “Zowel mijn assistent Steven Verhelst als mezelf blijven de trainersstaf bevolken. We staan nu misschien laatste, maar toch blijft het wederzijds vertrouwen met het bestuur groot.” (SBR)

Zaterdag 1 februari om 19.30 uur: KSV Pittem – KSV Veurne.