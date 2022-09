Pavel Dessein (SV Moorsele 2A) hoopt op tweede zege: “Kwaliteit om mee te dingen voor een eindrondeticket”

SV Moorsele heeft er vier speeldagen moeten op wachten, maar vorige zaterdag was het zover: de rood-witten boekten op Avelgem (1-3) hun eerste zege. Zaterdag wacht de roodhemden een thuiswedstrijd tegen SK Geluwe. “Een tweede overwinning zit er aan te komen”, lijkt Pavel Dessein zeker van zijn stuk.

SV Moorsele was de jongste seizoenen goed bezig. En daar had T1 Kevin Vandecasteele een groot aandeel in. De Menenaar loodste de rood-witten vanuit het vagevuur van vierde naar tweede provinciale. En ook in tweede sloeg Moorsele vorig seizoen een goed figuur. Het kwam dan ook als een verrassing over dat Moorsele na drie speeldagen amper een punt sprokkelde. Vorige zaterdag op Avelgem werd met 1-3 gewonnen. De eerste zege van een reeks? “Dat moet kunnen”, lacht Pavel Dessein. “Onze start was inderdaad niet om over naar huis te schrijven. We slikten te veel en te gemakkelijk doelpunten. Daarom wijs ik nog niet met de vinger naar onze defensie. Tenslotte is voetbal een ploegsport. Je wint of verliest samen.”

De kop is eraf, de eerste zege is binnen. “Zeker niet de laatste”, lacht Pavel Dessein. “Nu moeten we doorgaan op ons elan. De top vijf halen is de betrachting. Wees er maar zeker van dat we voldoende kwaliteit in huis hebben om mee te dingen voor een eindrondeticket. Zaterdag komt SK Geluwe op bezoek. Een ploeg die net als wij een moeilijke start kende, maar vorige speeldag voor het eerst voluit mocht juichen. Ook Geluwe zal met het nodige vertrouwen aan de aftrap komen. Maar wij spelen thuis en willen onze supporters op hun eerste zege vergasten.”

Cercle Brugge

Pavel Dessein is terug van weggeweest. De 22-jarige middenvelder versleet zijn eerste voetbalschoenen op het veld van SV Moorsele, leerde daarna de voetbalstiel bij SV Roeselare en Cercle Brugge. “En altijd bij de elite jeugd”, voegt hij eraan toe. De vorige seizoenen was hij met wisselend succes aan de slag bij Boezinge en Wervik.

Speelkansen

“Bij beide clubs heb ik meerdere wedstrijden in de eerste ploeg gespeeld. Omdat ik bij Wervik er niet in slaagde om een vaste stek te veroveren, ben ik teruggekeerd naar mijn moederclub. En ik heb er nog geen spijt van gehad. Uiteraard moet ik hier ook knokken voor mijn plaats, maar mijn speelkansen liggen hier toch een stuk hoger. Tenslotte was dat bankzitten niet aan mij besteed. Tijdens het weekend wil ik mij op het veld uitleven. Tweede provinciale is trouwens een mooie reeks met veel ploegen die aan elkaar gewaagd zijn. Wie de gedoodverfde titelfavoriet is? Op de eerste speeldag kregen we met 1-5 een pak rammel van Dottenijs. De Henegouwers lieten toen een sterke indruk na. Maar de week daarop verloren ze voor eigen publiek van Nieuwkerke. Momenteel is het nog wat te vroeg om een favoriet naar voren te schuiven. Maar wees er maar zeker van dat wij nog plaatsen zullen stijgen”, besluit Pavel Dessein. (AV)

Zaterdag 1 oktober 18 uur: SV Moorsele – SK Geluwe.