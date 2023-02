Patrick Van Hoof (KSK Vlamertinge – 2A): “Ik blijf nog steeds geloven in een eindrondeticket”

Na een nieuwe nederlaag tegen Zwevegem Sport mag KSK Vlamertinge A de eindrondeambities stilaan opbergen. Toch toont T1 Patrick Van Hoof zich nog steeds ambitieus.

“Het klinkt misschien raar, maar eigenlijk ben ik niet ontevreden over de prestaties van mijn jongens na de winterstop”, stelt de coach van SK Vlamertinge A. “We slagen er om verschillende redenen niet in om een reeksje neer te zetten en komen daardoor niet weg uit de rechterkolom. Het zit ook niet echt mee dit jaar. Door de langdurige blessures van enkele sleutelspelers moet ik wekelijks sleutelen aan mijn ploeg. Het is ondertussen voor iedereen duidelijk dat een aantal jongens moeilijk te vervangen zijn en daar moeten we lessen uit trekken voor de toekomst.”

Vreemde competitie

Het blijft een vreemde competitie, want een team dat drie keer na elkaar wint, staat in de top vijf. Wie echter twee keer na elkaar verliest, tuimelt direct een heel aantal plaatsen naar beneden. Dat beseft Patrick Van Hoof maar al te goed. “Zondag trekken we naar BS Geluveld en dat is nu de belangrijkste wedstrijd. Ik ken heel wat spelers van die ploeg en we zullen hen vooral niet mogen onderschatten. Daarna volgt de derby tegen KFC Poperinge. Ik weet dat die wedstrijd bij heel wat spelers met stip genoteerd staat in hun agenda.”

“Ik hou voet bij stuk en blijf geloven dat een eindrondeticket nog altijd mogelijk is”, vervolgt Van Hoof overtuigend. “Er zijn nog meer dan tien wedstrijden om dat klaar te spelen. Als het dit seizoen niet lukt, moet het de absolute prioriteit worden voor volgend jaar. De hele staf blijft de club trouw en zo goed als alle spelers hebben bijgetekend. Eerst wil ik de komende weken bewijzen dat we dit seizoen nog een rol van betekenis willen spelen.” (PDC)

Zondag 5 februari om 15 uur: BS Geluveld – KSK Vlamertinge A.