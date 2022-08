Olivier Sohier (FC Poperinge – 2A): “We zijn ambitieus en willen absoluut eindronde halen”

De roodgelen misten vorig seizoen nipt de eindronde, maar ondertussen is de ontgoocheling verwerkt en kunnen de jongens van coach Nick De Groote terugblikken op een goede voorbereiding, waarin ze enkele sterke prestaties neerzetten.

“Ik ben best tevreden over onze voorbereiding”, opent kapitein Olivier Sohier (25). “We hebben enkele goede wedstrijden gespeeld tegen eersteprovincialers en dat is hoopgevend. De nieuwe jongens hebben meermaals getoond wat ze in hun mars hebben. Het blijven uiteraard oefenwedstrijden, maar we speelden scherp en geconcentreerd en dat was vorig seizoen wel eens anders.”

“Dit jaar beschikt de coach over een bredere kern, waardoor we beter gewapend zijn om schorsingen en blessures op te vangen. Het ontbrak ons vorig seizoen nogal vaak aan scorend vermogen. Meestal waren het dezelfde jongens die voor de doelpunten moesten zorgen. Door het aantrekken van twee aanvallende spelers is dat probleem wellicht van de baan.”

De centrale verdediger is duidelijk wat de ambities van zijn ploeg betreft. “Zowel de club, de coach als de spelers zijn ambitieus en willen de eindronde bereiken. De ploegen die er vorig jaar bovenuit staken, spelen nu een reeks hoger en dat biedt perspectieven. We moeten sowieso de top vier ambiëren. Na een tiental wedstrijden zullen we al heel wat wijzer zijn en wie weet, mogen we onze ambities dan nog wat bijstellen. Zwevegem Sport en SC Zonnebeke worden zonder twijfel onze grootste concurrenten voor een plaats in de top drie. Zelf heb ik drie jaar in eerste provinciale gespeeld en uiteraard wil ik graag terug op dat niveau spelen”, aldus Sohier.

De roodgelen openen het nieuwe voetbalseizoen met een verplaatsing naar Sint-Eloois-Winkel B. Daarna wacht hen een thuiswedstrijd tegen promovendus SV Moorslede. “Het zijn twee nieuwe ploegen, die we zeker niet mogen onderschatten. Als we onze ambities willen waarmaken, mogen we deze confrontaties niet verliezen. Een goede start is een must en zorgt altijd voor een extra dosis zelfvertrouwen binnen de groep.”

Zaterdag 3 september om 18 uur: K. Winkel Sport B – KFC Poperinge A.