Michiel Verlinde en KVC Ardooie (2A) willen degradatie vermijden: “Als we tegen Bredene kunnen winnen, is alles nog mogelijk”

In tweede provinciale A zit KVC Ardooie momenteel met de rode lantaarn opgezadeld. De rood-witte garde van coach Pieter-Jan Ghyselen gooit de handdoek echter nog niet in de ring. Zondag hervat men de competitie tegen Bredene, dat tiende staat en maar vier punten meer telt. Linksback Michiel Verlinde is alvast klaar voor de strijd.

“In het tussenseizoen had de sportieve cel geïnvesteerd in een spelersgroep die moest in staat zijn om een rustig seizoen te draaien”, aldus de 26-jarige Michiel Verlinde. “De start was veelbelovend met twee opeenvolgende overwinningen, zelfs tegen titelkandidaat Zwevezele. Daarna viel onze topschutter Mathias Vackier uit, net als onze beide keepers. Daardoor kregen enkele jongeren onverwacht hun kans in de hoofdmacht en ondanks hun enthousiasme ging het vanaf dan alleen maar bergaf.”

“Toen onze hoofdcoach Filip Comptaert stopte, moest het bestuur op zoek naar een vervanger. Met Pieter-Jan is echt een tacticus in huis gehaald. Sinds zijn komst wisten we in de tweede periode toch al zeven punten te halen uit zes matchen. Dat sterkt ons vertrouwen dat we vanaf zondag de inhaalbeweging richting behoud zullen verder zetten. Het is nog geen hemelsgroot verschil trouwens. Op plaats 10 staat KSV Bredene en de kustploeg telt maar vier punten meer. Als we deze kapitale wedstrijd naar onze hand kunnen zetten, is alles nog mogelijk. Het wordt ongetwijfeld een match op het scherp van de snee, want ook zij willen niet in de degradatiezone geraken.”

Transfers bekend

De sportieve cel wist al diverse kernspelers te overtuigen voor volgend seizoen. “Ik ga binnenkort wellicht in Ardooie wonen en had dus geen reden om KVC te verlaten, zeker toen ik vernam dat alle sterkhouders bleven. Ik start straks mijn derde seizoen, hopelijk weer in tweede provinciale.”

Ondertussen zijn de eerste inkomende transfers bekend. De 18-jarige verdediger Gilles Rosseel komt over van FC Gullegem, de 19-jarige middenvelder Rune Babylon van Harelbeke en de 27-jarige flankaanvaller Guillermo Prez van KSV Jabbeke. Enkele beloften worden ook in de A-kern opgenomen. Het gaat om Gio Vanhantsaeme, Ward Vandenbunder en Jochen Ameye. (SBR)

Zondag 30 januari om 14.30 uur: KVC Ardooie – KSV Bredene.