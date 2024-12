Michiel Goddyn (2A – KFC Lichtervelde) blijft bescheiden ondanks topresultaten: “Degraderen kan nog steeds”

Het komt goed met KFC Lichtervelde. Na de moeilijke competitiestart is het team van trainer Birgen Baes bezig aan een sterke tweede periode. Met veertien op achttien heeft de tweedeprovincialer zicht op de periodetitel.

Met twintig punten uit zestien wedstrijden staat KFC Lichtervelde boven de gevarenzone, maar de buit is nog niet binnen. Een reeks van zes nederlagen tussen speeldag twee en acht sleep je lang mee. Wit-blauw sloot het jaar af met 1-3-winst bij KFC Heist, een ploeg uit de top vijf.

“Het vertrouwen in de kwaliteiten van onze kern was nooit weg”, beweert linkerflankverdediger Michiel Goddyn (19). “Ik had nooit de indruk dat er paniek was. Een openhartig gesprek, dat is er wel geweest. We probeerden het tweede periodekampioenschap met een schone lei aan te vangen. En de eerste periode te vergeten. Dat is gelukt. Opeens vielen de puzzelstukjes in elkaar.”

Trefzeker

Wat zich vertaalde in zeges tegen Oudenburg, Pittem, Ruddervoorde en Heist, plus puntendelingen tegen Hooglede (met zestien punten leider in de tweede periode) en Dosko Sint-Kruis. “Op Heist was het een leuke match”, beweert Goddyn. “We hadden ons vooraf ingesteld op een moeilijke partij want Heist had thuis nog niet veel laten liggen. Aan de rust was het nog nul-nul. Toch hadden we het gevoel dat er iets instak.”

Trainer Baes bracht Joran Gyselinck halfweg in voor Damon Timmerman. “Damon sukkelt al een tijdje met een hamstringletsel en kreeg weer last”, verduidelijkt Goddyn. “Joran ging in de spits spelen, Hasse Colpaert zakte een rijtje. Nadat Simon Grymonprez de stand opende, kon Joran twee keer scoren. Ook de week voordien scoorde Joran. Hij weet het doel staan.”

Examenperiode

Dat het degradatiegevaar helemaal geweken is wil Michiel Goddyn, kotstudent geneeskunde, niet gezegd hebben. “We blijven beter bescheiden in onze uitspraken”, benadrukt hij. Aan de periodetitel mag wel worden gedacht. Lichtervelde trekt nog naar Jabbeke, speelt thuis tegen Eernegem, gaat naar Oudenburg en sluit de tweede periode thuis tegen Diksmuide B af.