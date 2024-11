Michael Hollevoet is T1 ad interim bij Daring Brugge (2A)

Woensdagavond 20 november om 18 uur: de kantine van Daring Brugge, op het Tempelhof, zit overvol, de jeugd traint er gedreven. T1 Preben Verbandt wordt geroepen in de vergaderruimte waar de raad van beheer op hem wacht. Voorzitter Wim Vandycke deelt de hoofdcoach en de TVJO – Preben Verbandt cumuleerde beide functies mee dat de samenwerking op alle vlakken stopt. De UEFA A-gediplomeerde voetbalcoach aanvaardt sereen en gaat op geen moment in de verdediging. “Ik nam over in vierde provinciale en loodste de vereniging naar tweede. In derde provinciale kroonden we ons tot kampioen. Afgelopen competitie slaagden we er akkoord, niet zonder moeite in het behoud te verzekeren. November is een gevaarlijke maand voor trainers die weinig punten oogsten. In de toekomst zal ik zeker nog komen kijken op het Tempelhof. Nu even niet, ik laat alles bezinken.”

Voorzitter Wim Vandycke beklemtoont de voorbeeldige sportieve samenwerking tijdens de voorbije jaren en bedankt Preben voor alle diensten bij eerste ploeg en jeugd. T2 Michael Hollevoet neemt ad interim over terwijl de vereniging in alle rust een definitieve opvolger zal zoeken. De voorlopige nieuwe T1 krijgt alvast voor Nieuwjaar een pittig programma voorgeschoteld. “Er wachten ons nu nog twee degradatieduels: naar Pittem en naar Loppem.”

“In 2017 startte ik als trainer bij de U7, vooral voor mijn zoon Mathis. Na drie seizoenen hield ik het voor bekeken. Preben Verbandt overtuigde me om hem te vervoegen als T2. Dat heb ik me geen minuut beklaagd. De hele groep staat achter mij, laat ons maar in eerste instantie proberen die absoluut te vermijden staartpositie aan anderen door te geven.” (JPV)

Zondag 1 december om 15 uur: KSV Pittem A – Daring Brugge VV.