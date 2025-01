Maxim Vyncke (Dar. Brugge – 2A) naar KDC Ruddervoorde

Op 19 januari lukte Maxim Vyncke de gelijkmaker via de stip thuis tegen Ingelmunster. Eén minuut voor affluiten, toen de zege vastlag, incasseerde het goudhaantje zijn tweede geel en was dus geschorst voor de topper tegen titelpretendent Veurne. Net voor de wedstrijd tegen Veurne startte troonden we Maxim, een doodbrave prille twintiger, naar de rand van het speelveld voor een foto. Tijdens het duel kon de spits zich allerminst rustig houden. Een penalty op Jelle Van Der Veken werd niet gefloten, dat gaven zelfs de bezoekers achteraf toe, en bij 1-2 maakten de Bruggelingen gelijk. Enkel de referee had buitenspel opgemerkt. T1 Sören Maenhout was formeel: “De referee zei dat hij fout zat maar de fase niet meer kon terugdraaien.”

Terug naar onze gesprekspartner Maxim Vyncke: “Ik heb één grote wens: Daring Brugge moet in tweede provinciale blijven. Eerst zal ik helpen het behoud te verzekeren en dan wil ik, met mijn nieuw geheel, KDC Ruddervoorde, de vrienden van het Tempelhof bekampen.”

Ideale stap

“Voetbal is mij ingegeven met de paplepel. Vader Björn, destijds een bikkelharde spits in eerste provinciale bij Zedelgem, volgt mij elke match. Hij geniet in onze gezellige kantine. Bij Club Brugge begon alles toen ik amper vijf lentes telde. Blijkbaar viel ik op, want KM Torhout lijfde me in. Toch opteerde ik vanaf de U15 voor Daring Brugge, op een boogscheut van mijn woning. Na tien jaar wil ik eens iets anders. Mijn plafond heb ik wellicht nog niet bereikt en wie mij kent, weet dat ik alles op het voetbal zet. KDC Ruddervoorde lijkt me ideaal als volgende stap in mijn carrièreplanning. Papa zal ook wel naar mijn matchen komen maar de kantine van Daring Brugge blijven bezoeken. Met mijn huidige ploeg wachten ons nog 11 duels, de toestand is niet dramatisch. Een trip naar Koekelare is onze volgende opdracht. Als we voetballen zoals tegen Veurne dan zie ik ons daar sprokkelen.” (JPV)

Zondag 2 februari om 15 uur: VV Koekelare A – Daring Brugge VV.