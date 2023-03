Martijn Minne (BS Geluveld) wil behoud zo snel mogelijk veilig stellen

BS Geluveld kon afgelopen weekend een punt thuis houden tegen Zwevegem Sport, dat als derde gerangschikt staat. De Geluveldnaars slaan zo een kloofje van vijf punten met de degradatieplaatsen, al is alles nog mogelijk beseft ook Martijn Minne.

“In de strijd om het behoud is elk punt belangrijk. Het is mooi dat we met een bonus de laatste wedstrijden van de competitie kunnen aanvatten, maar we zijn er nog lang niet. We spelen nog enkele rechtstreekse duels met onze concurrenten in de degradatiestrijd. Het zal belangrijk zijn om blijven punten pakken en zo snel mogelijk het behoud veilig te stellen.”

Nooit kansloos

Komend weekend staat voor Blue Star een verplaatsing om het programma naar een ploeg in de linkerkolom, SK Westrozebeke. In de heenronde won Geluveld met het kleinste verschil. “We hebben niets te verliezen en moeten dus vol onze kans gaan. Gezien het resultaat in de heenwedstrijd moet er ook nu iets te rapen vallen. We zijn op voorhand nooit kansloos en kunnen tegen elke ploeg ons mannetje staan. We weten dat we minder kwaliteit hebben dan hen, maar voetbal draait om meer dan dat”, aldus de verdedigende middenvelder.

Minne, die aan zijn vierde en laatste seizoen in Geluveld bezig is, blikt ondanks de tegenvallende resultaten terug op een geslaagd seizoen op persoonlijk vlak. “Ik heb veel kansen gekregen van de trainer en heb zo goed als alles gespeeld. Ik kon als verdedigende middenvelder vijf keer scoren, dat is me nog nooit eerder gelukt. Volgend jaar keer ik terug naar Geluwe. Ik heb er mijn hele jeugd gespeeld, dus voor mij is het een logische stap. Voorlopig strijden zij ook nog om het behoud in tweede provinciale. Hopelijk lukt hen dat en speel ik volgend seizoen opnieuw in tweede”, besluit de 33-jarige projectleider. (BP)

Zondag 12 maart om 15 uur: SK Westrozebeke – BS Geluveld.