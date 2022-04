Kiron Beernaert sluit seizoen af als vaste waarde bij KFC Varsenare A (2A): “Verder doorgroeien bij deze prachtvereniging”

Ondanks het nipte verlies bij Zwevezele B blijft KFC Varsenare op twee geklasseerd, op 11 punten van kampioen Veurne. De buren uit Jabbeke tellen één punt minder en zijn eveneens geplaatst voor de nacompetitie. Zowel Jabbeke als Varsenare gaven alle kansen aan eigen jeugd. Dit is hun beloning.

Blessureleed steekt de kop op bij de jongens van T1 Stefaan Ameel. Doelman Chesney Samyn is out wegens hernia. Martijn Ameel, Gaëtan Deschepper, Thomas Matthys en Brent Verbrugge komen dit kampioenschap niet meer in actie.

Jordi Bettens zit nu eveneens in de gekwetstenboeg en Pieter De Lille was in Zwevezele geel geschorst. Kiron Beernaert voetbalde de volle 90 minuten op hoog peil. We nodigden de prille kracht uit in de VIP-ruimte van Varsenare.

“Voor mij begon het voetbalsprookje in Jabbeke, waar ik woon. Ik was amper tien toen ik een zaalvoetbaltornooi met Zerkegem speelde. Scouts van Varsenare nodigden mij uit om te testen. Meteen zette ik de stap en doorliep alle jeugdrangen onder bekwame trainers.”

Vaste waarde

“Toen ik 18 werd, ging ik regelmatig mee als bankzitter bij het eerste elftal. Afgelopen kampioenschap kreeg ik mijn kans op de linksachter. Stefaan Ameel dropte mij in het elftal als rechtsvoor, waar ik vaste waarde werd. Nu hoop ik verder door te groeien bij deze prachtvereniging.”

“In september van vorig jaar ambieerden we probleemloos mee te draaien in de middenmoot. Alles verliep veel beter dan verhoopt, nu zouden we graag die tweede stek consolideren en promoveren via de eindronde. Twee competities geleden tuimelden we uit eerste provinciale omdat corona het kampioenschap counterde.”

“We hadden ons gegarandeerd nog kunnen redden. Onze vriendenbende zou zeker kunnen meedraaien in de hogere reeks, laat ons maar proberen daar weer te geraken.”

