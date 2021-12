Kapitein Simon Decrock (SV Moorslede – 3A) tevreden over de heenronde: “Gebrand op eerherstel tegen Jespo”

De heenronde voor SV Moorslede zit erop, want dit weekend is het team op de slotspeeldag bye. Tijd dus voor een eerste tussenbalans, die kapitein Simon Decrock graag opmaakt gezien de mooie tweede plaats.

“Voor het seizoen hadden we maar één ambitie, namelijk in de top vijf eindigen. Dat leek een heel realistische doelstelling met deze groep. Uiteindelijk zijn we heel goed op weg om te slagen in deze opdracht. Met een achterstand van vier punten op koploper Lombardsijde doen we zelfs nog mee voor de hoofdprijs, maar voorlopig is het nog geen gespreksthema. Daarvoor zijn we nog te ver verwijderd van de zogenaamde finale, maar het bestuur liet wel al uitschijnen dat alles mag en niets moet.”

Vorig weekend kwam SV niet verder dan een gelijkspel op Dikkebus, maar de ongeslagen reeks blijft wel duren.

“Na afloop waren beide ploegen tevreden met dit gelijkspel. Op een moeilijk bespeelbaar veld zat er ook niet meer in. Er waren trouwens verzachtende omstandigheden want liefst drie basisspelers ontbraken door schorsing. Hun vervangers hebben het echter meer dan voortreffelijk gedaan in deze topper en dat is positief voor de toekomst. Het levert de trainer selectieproblemen op. ”

Weekje rust

Na een weekje rust is Jespo Comines-Warneton A aan de beurt in een thuiswedstrijd. “Op de openingsspeeldag verloren we door een discutabele strafschop met het kleinste verschil (1-0). We zijn dus zeker gebrand op eerherstel en willen de ongeslagen reeks minstens tot rond Nieuwjaar doortrekken. We weten dus wat ons te doen staat volgende week zaterdag.”

De 26-jarige service-technicus is al aan zijn negende seizoen bezig bij Essevee. “Mijn jeugd heb ik meegemaakt bij de buren van Dadizele. Als 17-jarige maakte ik de overstap naar hier, waar ik al snel mijn opwachting mocht maken in de eerste ploeg. Twee jaar geleden ben ik dan door mijn verhuis naar Otegem vertrokken, maar dat avontuur duurde maar een seizoen. Ik was maar al te blij terug te keren naar Moorslede”, besluit Simon.

(SBR)