Jonas Buyse (SK Westrozebeke – 2A): “Thuis kunnen we altijd iets meer, we gaan voor winst”

Tweedeprovincialer SK Westrozebeke is sinds vorig weekend zijn gedeelde koppositie kwijt. Het verloor immers bij het ongeslagen Nieuwkerke met 4-2. Middenvelder Jonas Buyse sprak achteraf over vermijdbare tegendoelpunten.

“Beide ploegen kwamen aan de aftrap met het maximum van de punten. Bedoeling was natuurlijk om deze ongeslagen status te behouden, vandaar ook de directe spankracht. Op het spelniveau waren we op z’n minst de evenknie, het verschil lag echter bij de efficiëntie. Zij profiteerden van enkele misverstanden om voor het definitieve verschil te zorgen. We starten dus de competitie met 6 op 9, wat zeker niet slecht is, maar het hadden er gerust ook negen kunnen zijn.”

Dit weekend krijgen jullie Zwevegem sport over de vloer? “De draadtrekkers, zo worden ze toch genoemd, spelen nu toch al enkele jaren in onze reeks. We vernemen dat de ploeg niet zoveel gewijzigd is in vergelijking met vorig jaar. Gezien we thuis altijd nog iets meer kunnen, gaan we ervan uit dat een driepunter zeker opnieuw mogelijk moet zijn.”

“Wat onze ambitie is voor deze campagne? Met deze versterkte groep rekenen we er toch op nooit in de problemen te komen. Meer nog, Westrozebeke moet mijn inziens in staat zijn om finaal netjes in de linkerkolom te eindigen. In dat opzicht hebben we met 6 op 9 een goede start genomen”, besluit de middenvelder uit Beveren-Roeselare, die aan zijn derde seizoen begonnen is bij Westrozebeke. Voorlopig zit coach Christ Vandevijvere trouwens met positieve selectieproblemen. Zo is iedereen inzetbaar tegen Zwevegem. (SBR)

Zondag 25 september om 15 uur: SK Westrozebeke – Zwevegem Sport.