Jarne Pauwels, de trouwe tweede doelman bij Dosko Sint-Kruis (2A)

De Bruggelingen houden goed stand in tweede provinciale. Na de puntendeling tegen nummer drie Veurne staan ze gerangschikt op twee punten van de top vijf. De tandem Pieterjan Clincke en Björn Caenepeel levert puik werk op de Gulden Kamer.

Wij houden eraan ook figuren in de schaduw even op het voorplan te hijsen. Zo is er tweede doelman Jarne Pauwels, die al zijn weekends opoffert om als bankzitter te fungeren. Daarenboven keept hij regelmatig met de tweede ploeg om matchritme te onderhouden.

“In 2002 ben ik geboren en vanaf het moment dat ik kon voetballen sloot ik me aan bij Dosko. Dit is intussen mijn jaargang 17. Met relatief succes doorliep ik alle jeugdrangen. Mijn meeste oefenmeesters bleken toch overtuigd dat ik sterk was in het keren van de ballen.”

Monument maertens

“Mijn carrière bij de eerste ploeg liep parallel met de komst van Arne Maertens, die pakweg tien jaar ouder is dan ik. Een monument verdring je niet zomaar. Zelf stel ik me tevreden met af en toe een match als mijn maatje verhinderd of geblesseerd is”, aldus Jarne.

“Op training houden we elkaar scherp en Arne staat me altijd bij met raad en daad. Toch speelt de tijd in mijn voordeel, voor een goalie ben ik nog piepjong. Vandaar dat ik eerder ambities koester op lange termijn. Ooit hoop ik uit te groeien tot titularis op de Gulden Kamer, al weet ik dat mijn rivaal nog ettelijke jaren mee kan. Als ik dit streefdoel tot een goed einde breng, dan zou ik misschien wel eens durven lonken naar hogere reeksen. Dat zijn toekomstdromen.”

“Laat ons eerst maar samen proberen dit kampioenschap in tweede provinciale tot een goed einde te brengen. Zie ons daar staan tussen kleppers als Jabbeke, Heist en Ruddervoorde. Een trip naar laatstgenoemde rivaal is onze volgende opdracht. Deze ex-ploeg van onze T2 Bjorn Caenepeel is absoluut niet te onderschatten en won zopas in Eernegem.”

“Maar ons geheel voetbalt al zo lang samen, kreeg er enkele jonge versterkingen bij, en zal volgens mij nog stunten. Zelf droom ik ervan om toch één keer op het voorplan te treden, al blijf ik vurig supporter van Arne Maertens.”

(JPV)