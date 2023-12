Jan Claessens rekent op spetterende terugronde met zijn KFC Heist (2A): “Volgende maand is cruciaal voor ons”

De laatste duels voor de winterstop hebben KFC Heist allicht opgezadeld met een kater: de titelkandidaten oogstten amper drie op 12. Verlies in Koekelare werd gevolgd door een klinkende zege tegen Hooglede. Daarna verloor de kustformatie telkens met één goal verschil tegen Jabbeke en Lissewege.

Voorzitter Philip Van Eeghem maakt zich weinig zorgen: “We werden allerminst gediend door het geluk, dat ronde ding wilde er maar niet in tegen georganiseerde rivalen zoals Koekelare en Jabbeke. Het eerder uitgestelde treffen dat we twee dagen voor Kerst moesten betwisten in Lissewege, vond ik pure loterij. Alle respect voor onze buren, maar dat slijkveld bleek totaal niet bespeelbaar. We kunnen de klok niet terugdraaien. Na Nieuwjaar zullen we ons vel duur verkopen.”

Eén van de snelste flankspelers uit de reeks is Jan Claessens. Zijn geschilderde assists leverden al ettelijke rozen op. “Ik vervul mijn opdrachten zo goed mogelijk. Hierbij wil ik toch ook onze defensie in de kijker plaatsen. Die ploeggenoten doen er alles aan om druk om te zetten in balbezit en ons in stelling te brengen.”

“Na een heerlijke 12 op 12 werden we geconfronteerd met een trainerswissel. Dimitri Delporte moest vertrekken. Veel tijd om daarover te piekeren hadden we niet, want met Geert Versavel werd een grootmeester aangesteld. Samen met zijn assistent Kim Fernande doet hij er alles aan om attractief voetbal te brengen. De voorbije wedstrijden vergeten we best. Zelf diende ik enkele keren op de wisselbank plaats te nemen. Daar zat ik naast ons meubelstuk Norbert De Vestele. Ongelooflijk hoe die zeventiger nog meeleeft met het spelletje”, gaat Jan verder. “De adductoren baten me een beetje zorgen. De rustperiode zal me deugd doen. Januari wordt cruciaal voor mijn voetbalclub en voor mezelf. We starten de return met een duel tegen nummer twee Houthulst en vervolgens trekken we naar leider Jong Male. In feite hebben we nog veel in eigen handen. Op persoonlijk vlak wacht voor mij het laatste examen in mijn studieperiode voor dokter. Daarna volgt anderhalf jaar stage in het Sint-Janshospitaal. Die site ligt een kwartier verwijderd van de accommodaties van KFC Heist. Ik ben voldoende georganiseerd om studies en opleiding te combineren met mijn voetbalhobby”, besluit Jan. (JPV)