Guillermo Prez van KSV Jabbeke (2A): “Afscheid zal pijn doen”

De competitie in tweede provinciale A start met een thriller van formaat. Jabbeke trekt naar Varsenare. Beide buren prijken op positie twee, slechts gescheiden door het doelpuntensaldo. Veurne leidt met vier punten voorsprong.

T1 Steve Stellamans wordt in Jabbeke op handen gedragen en verlengde opnieuw zijn contract. Hij moet na dit kampioenschap afscheid nemen van Dennis Demeulemeester en Bas Van Eenoo, die de schoenen opbergen. Eén sterkhouder vertrekt: Guillermo Prez.

“In Wervik doorliep ik de jeugdreeksen tot ik verhuisde naar de beloften van Ieper. Vlamertinge en Gullegem waren mijn volgende uitdagingen. Dit is mijn derde competitie in Jabbeke, heerlijk jaren, zeg maar. Het afscheid zal pijn doen.”

Rode lantaarn

“KVC Ardooie, op een boogscheut van mijn woning, wordt mijn volgende uitdaging”, gaat Guillermo verder. “Nu komt het erop aan nog een paar maanden alles uit mijn body te persen voor Jabbeke, zoals ik altijd al heb gedaan. Op alle aanvallende stekken kan ik uit de voeten.”

“En ja, ik had die koppositie verwacht, want de jonge gasten hebben zich wonderwel aangepast. Onze afweer staat pal en het middenveld biedt de spitsen kansen aan bij de vleet. Wij hoeven die slechts af te werken. Ik denk niet dat we momenteel boven onze stand geklasseerd staan, al komt er nu wel een serieuze waardemeter op ons af. Voor het eerst is er weer publiek toegelaten op onze velden en wij trekken naar Varsenare.”

Afscheid

“Mijn afscheid? Stel je voor dat we ons plaatsen voor de nacompetitie! Het kan hoor met het aanwezige potentieel. Een mooier vertrek zou ik me niet kunnen indenken. Hopelijk blijf ik ook volgende competitie aantreden in die wondermooie reeks. Het zal erom spannen, want mijn nieuwe club torst de rode lantaarn.”

