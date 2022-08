Guillaume Durnez (SK Vlamertinge – 2A): “Zwaar drieluik om te starten”

Ook de roodwitten van SK Vlamertinge beginnen zaterdag aan het serieuze werk. Coach Patrick Van Hoof start zijn tweede seizoen en steekt zijn ambitie niet onder stoelen of banken: hij wil absoluut de eindronde halen. Kapitein Guillaume Durnez (26) geeft eerlijk toe dat hij ook heel graag een plaatsje in die nacompetitie wil veroveren.

“Het was een beetje zoeken in de voorbereiding, maar daar dienen oefenwedstrijden voor. Enkel tegen Wevelgem gingen we de boot in, maar die ploeg is een maatje te groot voor ons. In alle andere wedstrijden presteerden we degelijk. Met Winter Carlier en Bodhi Goetgheluck is ons voetballend vermogen nog toegenomen en dat komt de hele ploeg ten goede. Alle nieuwe jongens zijn een duidelijke meerwaarde. Ik denk wel dat we klaar zijn om aan de competitie te beginnen.”

“Met een verplaatsing naar Zwevegem en een thuiswedstrijd tegen SK Beveren-Leie zorgde de kalendermaker niet onmiddellijk voor een gemakkelijke start”, beseft Guillaume Durnez maar al te goed. “Het zijn twee taaie klanten en vooral de openingsmatch tegen Zwevegem Sport is een klepper.Op de derde speeldag staat een moeilijke verplaatsing naar Beselare op het programma. De wedstrijd tegen EVC Beselare is vooral voor onze coach een geladen partij. We voelen aan alles dat Patrick uitkijkt naar deze match, want zijn zoon speelt bij Beselare. Voor ons is het een wedstrijd als alle andere, maar we zullen er uiteraard alles aan doen om hem de overwinning te schenken.”

Vorig seizoen ontbrak het de roodwitten aan regelmaat en dat geeft de nuchtere kapitein ruiterlijk toe. “Als we de eindronde willen halen, moeten we in staat zijn om tijdens een langere periode een constant niveau aan te houden. Als we zaterdag in Zwevegem een goed resultaat neerzetten, zijn we alvast op de goede weg. Daarna is het een kwestie van te bevestigen in de daaropvolgende wedstrijden. Er wacht ons immers een zwaar drieluik in de komende weken.” (PDC)

Zaterdag 3 september om 18 uur: Zwevegem Sport – SK Vlamertinge.