Giel Ramant (KFC Lichtervelde – 2A) bliktvooruit op cruciale derby tegen Ardooie: “Altijd een geladen burenduel”

KFC Lichtervelde en KVC Ardooie maken zich op voor het beladen burenduel van zondag, dat ook nog eens een levensbelangrijke wedstrijd is in de strijd om het behoud. Giel Ramant blikt vooruit.

Dat KFC Lichtervelde-KVC Ardooie een cruciaal kelderduel zou worden, had niemand voor aanvang van het seizoen durven voorspellen. Ardooie staat met 15 punten onderin, terwijl Lichtervelde slechts 2 puntjes meer telt. “De plaats waar we nu staan, is totaal niet waar we thuishoren. Maar na een heel zwakke start is het moeilijk om daar weg te geraken”, analyseert Giel Ramant.

Onvoorspelbare reeks

“We kregen met blessures te maken en moesten ook door quarantaineperikelen spelers missen, maar we mogen ons daar niet achter verstoppen. We hebben simpelweg te weinig punten gepakt met de kwaliteit waarover we beschikken. Het zou ons zeker moeten lukken om het behoud af te dwingen, maar in deze reeks kan iedereen van iedereen winnen. Het blijft dus onvoorspelbaar.”

In die optiek speelt KFCL zondag dus een sleutelduel. “Of het van moeten is? Dat zijn grote woorden, maar tegen Ardooie is het altijd wel een geladen wedstrijd. Veel spelers kennen elkaar en Thiemen Desendre maakte vorig seizoen zelfs nog de overstap van Ardooie.”

In de heenronde ging Lichtervelde met een 0-1-zege aan de haal in Ardooie. “Ik schrik er van dat zij op die laatste plek staan. Het zal ongetwijfeld een moeilijke match worden. Wij recupereren enerzijds wel een paar spelers, maar zagen anderzijds ook wel spits Sylvain Atangana weer geblesseerd uitvallen, wat toch een aderlating is. Ook Steven Cortvriendt is nog onzeker”, besluit de 28-jarige Roeselarenaar, die ook volgend seizoen bij Lichtervelde aan de slag blijft.

(SB)