Geert Broutin over de heropleving van SK Nieuwkerke (2A): “Eindronde zou mooi meegenomen zijn”

Geert Broutin (52) is sinds dit seizoen de rechterhand van Eddy Verbeeck. Hij zag vanop de eerste rij dat zijn ploeg opleeft na een moeilijke periode. SKN won tegen SK Geluwe en pakte zo twaalf op twaalf.

“In onze moeilijke periode kenden we veel blessures en schorsingen. Met onze krappe kern kunnen we dat moeilijker opvangen”, zegt Broutin. “We hebben nooit gepanikeerd, al kwam de zege tegen Vlamertinge wel op het juiste moment. De ploegen onder ons bleven punten pakken en slopen langzaam dichter. De groep bleef echter positief en het is goed dat we weer in een positieve flow zitten.”

Door deze reeks staat Nieuwkerke op een zesde plaats en is er zelfs weer uitzicht op de eindronde.

“Dat is geen must, maar als het zover zou komen, dan is het uiteraard mooi meegenomen. De voorbije vier matchen wonnen we wel, maar we kenden nog steeds pech. Zo misten we tegen Zonnebeke twee strafschoppen en moesten we tegen Moorsele 55 minuten met een man minder spelen. Tegen het stugge Geluwe hadden we het evenmin gemakkelijk. De week rust bezorgt ons een dubbel gevoel. Spelers met kwaaltjes kunnen rustig verder revalideren, anderzijds zien we deze sterke periode even gestokt. Dinsdag mochten de spelers Valentijn vieren, donderdag werd er wel getraind”, aldus de Dikkebussenaar, die bij Picanol werkt en een collega was van de betreurde Arne Espeel. “Hij was doelman bij een van onze tegenstanders, Winkel B. Ik kwam hem vaak tegen op de werkvloer, echt een supergast. Dit is een ongelofelijk drama.”

Transfers

SK Nieuwkerke realiseerde na al een pak eerdere transfers de komst van Jordan Ihou (FC Poperinge), Cem Blondeel (Moorsele), Alexandre De Abreu Marquez (Zonnebeke), Arne Vandoolaeghe (KVK Westhoek). Basispionnen Benjamin Lutun en Gwenn Malfait blijven aan boord. (API)